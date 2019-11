Cientos de catalanes cargan contra Quim Torra en las redes sociales: "Vamos a resistir"

Cientos de tuiteros catalanes contrarios a la independencia se han hecho eco en las últimas horas del tuit lanzado por @faraoneando contra el presidente autonómico Quim Torra, advirtiéndole de que no abandonarán Cataluña por mucho que ese sea el deseo de los promotores de la ruptura con España.

El tuit en cuestión es el primero de una cadena en el que @faraoneando expresa a Torra que los catalanes que se sienten españoles van a “resistir” y van a “seguir caminando por las calles” catalanas. La autora del tuit recuerda al presidente independentista que los catalanes españoles seguirán hablando su lengua libremente. Y es que no olvida @faraoneando que Torra se refirió en su día a los castellanohablantes en Cataluña como “bestias”.

Hola, @QuimTorraiPla solo quiero hacerle saber que vamos a resistir, que vamos a seguir caminando por las calles de nuestra ciudad hablando la lengua de las bestias y vamos a continuar aquí aunque se empeñe en negarnos. — Mónica (@faraoneando) November 13, 2019

“Vamos”, prosigue @faraoneando en otro tuit de la cadena, “a reconstruir una Cataluña nueva y mucho mejor” porque, añade, “será libre de ideologías limitantes”.

En declaraciones a El Liberal, la autora de los tuits, que acumulan cientos de retuits y miles de 'me gusta', ha explicado que se le ocurrió anoche, "escuchando el sonido de las sirenas" provocado por los altercados que se estaban produciendo en Barcelona.

Vamos a resistir y a levantar de nuevo la Cataluña que ustedes están destrozando.Vamos a reconstruir una Cataluña nueva y mucho mejor que la que se han servido romper,mejor porque será una Cataluña libre de ideologías limitantes,gracias por mostrarnos lo destructoras que son. — Mónica (@faraoneando) November 13, 2019

Resistiremos y no les vamos a regalar a ustedes la Cataluña que quieren, les regalaremos a los que vengan la Cataluña que merecen.Estamos tranquilos porque la Constitución y el marco legal de la unión europea nos protegen de autoritarios como ustedes. — Mónica (@faraoneando) November 13, 2019

"Me dio muy mal rollo, como todo lo que está pasando desde la sentencia del 1-O", ha añadido, “yo no quiero abandonar mi tierra, no quiero dejar mi casa”.

Resistiremos porque es nuestra casa. Estamos secuestrados por su arbitrariedad y su totalitarismo pero somos libres, libres de hablar la lengua que nos apetezca, libres de la mezquindad que les invade a ustedes y a sus ideales. — Mónica (@faraoneando) November 13, 2019

La voz cantante en redes sociales contra Quim Torra también ha indicado que “aunque sabía que no estaba pasando nada en ese momento, ya, en cuanto escuchas sirenas, te pones nerviosa”. “Pero no nos vamos a ir”, ha insistido, “si quieren que nos vayamos, lo siento pero nos van a tener que tragar”.