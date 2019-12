Los radicales se dan cita en Girona para reventar el acto de SCC por la Constitución

Los radicales independentistas han comenzado a hacer correr por sus canales de comunicación habituales una convocatoria que tiene como objetivo reventar el acto convocado por Sociedad Civil Catalana (SCC) en Girona para celebrar el Día de la Constitución. La cita de la entidad constitucionalista está prevista para las 12.00 horas del día 6. La previsión de los radicales es dirigirse a la misma hora al lugar de la convocatoria, la avenida Jaume I, bajo el lema #6DTampocoPasarán.

Entre los grupos que pretenden reventar la convocatoria de SCC se encuentran algunos afines a la CUP, como Arran y La Forja. La Intersindical CSC, presidida por el asesino Carles Sastre, también se ha sumado a la convocatoria, además del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes de la Universidad de Gerona.

Fuentes de SCC han indicado a EL LIBERAL que las amenazas de los radicales independentistas "no son más que una muestra de que actúan de forma totalitaria". "No aceptan", han abundado, "al que piensa diferente". Las mismas fuentes han señalado que a pesar del anuncio de los radicales, no van a cambiar su convocatoria: "Nosotros no vamos a llamar a la confrontación, pero tampoco vamos a dejar de ejercer nuestro derecho democrático a manifestarnos". Sin embargo, sí han hecho "un llamamiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad" para que los participantes en el homenaje organizado por SCC "estén protegidos".

Sobre la posible participación en el acto por la Constitución de grupos radicales españoles, las mismas fuentes de SCC han recordado que nada tienen que ver con esta entidad. Pero han añadido que su convocatoria se realiza en un espacio público y que, por lo tanto, no pueden impedir la participación de nadie. "No podemos prohibir que se sumen otros grupos", han explicado, "pero si alguien llama al enfrentamiento o a la violencia, lo condenaremos. Venga de donde venga ese llamamiento".

SCC tenía previsto inicialmente realizar su homenaje a la Constitución en la Plaza 1 de Octubre, antes llamada Plaza de la Constitución. Sin embargo, tras una reunión con los Mossos, acordaron cambiar la cita a la avenida Jaume I. El cambio obedece a que, en opinión de los Mossos, la situación política actual no favorece que se pueda celebrar el acto de SCC sin incidentes. Y más considerando que la plaza tiene hoy el nombre del referéndum ilegal del 1-O. Ya el año pasado, en otra convocatoria de SCC en el mismo lugar para celebrar el Día de la Constitución, se produjeron graves altercados que se saldaron con un detenido y varios mossos y manifestantes heridos por las protestas de los radicales independentistas.

Neutralidad y despolitización

La última gran movilización constitucionalista organizada por SCC tuvo lugar el pasado 27 de octubre en Barcelona. Miles de personas acudieron a la llamada de la organización para defender la unidad de España frente a los altercados que se vivieron aquellos días en Cataluña con motivo de la sentencia del 1-O. El presidente de la entidad, Fernando Sánchez, pidió entonces “diálogo dentro de la ley”. Sánchez también reclamó la reforma de la ley electoral autonómica, la neutralidad de los espacios públicos, la normalización del uso del castellano en Cataluña, la despolitización de los Mossos y de los medios de comunicación públicos catalanes y una auditoría del procés.

SCC es la única entidad que, desde su fundación en 2014, celebra en Cataluña con diferentes actos la proclamación de la Constitución. En esta ocasión, el programa comenzará un día antes, con el acto La Constitución en tiempos de polarización, que tendrá lugar en el Colegio de la Abogacía de Barcelona. Participarán los exvicepresidentes del TC Eugeni Gay y Ramón Rodríguez Arribas; la secretaria general de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez; el ex presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Pere Lluís Huguet, y la profesora de Derecho Constitucional Montserrat Nebrera.

Sobre el acto previsto para el día 6, desde SCC han explicado a EL LIBERAL que se realizará en Girona y Tarragona. Considerando que la primera es una zona en la que el independentismo campa a sus anchas, desde SCC se ha apuntado que "allí también hay catalanes que se sienten españoles y que tienen derecho a celebrar la Constitución, que es la ley que nos une a todos".