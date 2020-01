El juzgado de Manresa deniega el 'habeas corpus' a Oriol Junqueras

El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Manresa ha denegado este mediodía el procedimiento de habeas corpus solicitado por la familia del republicano Oriol Junqueras, que cumple condena por la organización del referéndum ilegal del 1-O. Los familiares de Junqueras, que han presentado esta mañana la solicitud, argumentaban que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados por estar en prisión a pesar de ser eurodiputadodesde el pasado 13 de junio. Un argumento que ha sido rechazado por la Fiscalía y por el juez apelando a que Junqueras está en prisión "en virtud de una sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

En el auto se insiste en que Junqueras está en la cárcel porque existe "una decisión judicial de acordar la privación de libertad" por lo que se entiende que el habeas corpus no puede ser aplicado. Esta figura jurídica se aplica cuando existen dudas sobre la legalidad de un arresto y el afectado pide comparecer de inmediato ante el juez para exponer sus argumentos. En el caso de Oriol Junqueras, no puede aplicarse porque se trata de alguien que ya ha sido juzgado y sentenciado a una condena de prisión de 13 años. "La privación de libertad se acordó por decisión judicial", se insiste en el auto, "por lo que, no cumpliéndose los requisitos para incoar el procedimiento, no procede tampoco acordar la audiencia de Oriol Junqueras, solicitada por su letrado, Andreu van den Eynde".