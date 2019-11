'Tsunami Democràtic' colapsa Cataluña ante la pasividad institucional de Torra

'Tsunami Democràtic' repite la misma estrategia llevada a cabo durante la huelga del 18-O: colapsar Cataluña. Barcelona se ha convertido en una ratonera. Los cortes en Gran Vía, Diagonal y Meridiana, las tres principales arterias, han colapsado la Ciudad Condal. También han bloqueado la zona sur de Tarragona, a la altura de La Ampolla, la C-25 en Vic, la frontera con Puigcerdá y parte de Gerona. Por otro lado, los CDR están preparando un bloqueo a la altura de Manresa.

En Gerona se ha cortado de nuevo la AP-7 a la altura de Salt, provocando un colapso en la ronda del interior de la capital de provincia, mientras los CDR también continúan con los cortes en la zona de Tarragona, con afectación en la ciudad.

Pese a que la organización criminal ha difundido los objetivos horas antes de producirse, los Mossos, únicos con la competencia de seguridad ciudadana en Barcelona, no han recibido la orden de intervenir. "Bloquear Barcelona. Las entradas y salidas" es la consigna dada por los CDR y 'Tsunami Democràtic' en las redes sociales este martes, segundo día de protestas continuadas en Cataluña.

Por la mañana han sido desalojados de La Junquera tras 32 horas del bloqueo en la frontera con Francia. Poco después, era el Pertús la zona bloqueada. Por la tarde, el bloqueo ha continuado en Gerona, Irún, Barcelona y Tarragona.

El corte más importante en Barcelona se concentra en Meridiana, que lleva casi un mes interrumpido cada día. En Gran Vía se ha cortado la confluencia con Padilla, mientras la Diagonal se ha cortado a la altura de María Cristina.

Quim Torra evita la carga de la Brimo

Ni condena el corte de La Junquera ni dará orden a los Mossos para desalojarla. Quim Torra ha responsabilizado a Pedro Sánchez de la grave situación social en Cataluña.

El presidente de la Generalitat no ha condenado la acción de 'Tsunami Democràtic' en La Junquera, pese a las pérdidas de transportistas y empresas dedicadas a la importación y exportación de mercancías. También ha asegurado que los "Mossos no cargarán" contra los manifestantes, motivo por el que se ha realizado un importante despliegue de la Guardia Civil para auxiliar a los antidisturbios de los Mossos, cuyos mandos no han dado orden de desalojar la AP-7 y retirar los vehículos abandonados en la vía.