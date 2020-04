Salud y Asuntos Sociales activan ahora un plan específico para la atención de los mayores afectados por la COVID-19

Han hecho falta varios miles de contagiados y fallecidos para que las consejerías de Salud y Asuntos Sociales, dirigidas por Alba Vergès y Chakir el Homrani, ambos de ERC, actúen de forma coordinada para intentar afrontar la situación creada en los centros de la tercera edad por la COVID-19. De este modo, Vergès ha anunciado este martes que será a través de la red de atención primaria de Salud que se intentarán solventar los graves problemas que está generando la pandemia en este tipo de centros.

Al frente de este nuevo plan estará la actual directora de Atención Primaria del Institut Català de la Salut, Yolanda Lejardi, cuyo perfil, ha dicho la consejera Vergès, es "idóneo" para la gestión de esta situación. El primer paso será poner a disposición de las residencias para mayores los test serológicos que han empezado a llegar este martes a la red de centros de atención primaria. Unas pruebas que permitirán "identificar rápidamente a los positivos". En cuanto a los negativos que no sean claros, se les podrán hacer pruebas PCR, que quedarán "liberadas" gracias a los test rápidos. Esto, según Vergès, permitirá "una mejor gestión de los centros residenciales".

En el nuevo plan, la red de Atención Primaria catalana será "clave", como ya lo está siendo en la epidemia, según ha indicado Vergès. "Forma parte de la gestión sanitaria pura, es el eje vertebrador del sistema de salud de Cataluña y tiene responsabilidad sobre las personas y sobre la comunidad", ha añadido.

La consejera, por otro lado, ha intentado justificar el trabajo desarrollado por Salud y Asuntos Sociales desde el inicio de la pandemia asegurando que ambas consejerías han "concentrado el máximo esfuerzo" en la atención a los ancianos, los más afectados por el coronavirus. "Llevamos semanas de trabajo intenso", ha dicho Vergès, "para encontrar la mejor vía, las mejores soluciones puntuales y globales". Y ha subrayado que han dedicado todos los esfuerzos posibles al colectivo más vulnerable a la enfermedad, el de la tercera edad.

¿Apoyo del resto del Govern?

Algo en lo que podría no haber contado con el apoyo del resto del Govern, a tenor de la frase que ha pronunciado durante la rueda de prensa: "Hemos trabajado de forma coordinada con el Departamento de Asuntos Sociales y me atrevo a decir que con la preocupación y el seguimiento de todo el Govern". Una sentencia que vendría a dejar claro nuevamente que las relaciones entre los socios del Ejecutivo catalán, ERC y JxCat, siguen sin encauzarse y que se está utilizando también la crisis abierta por la pandemia para ahondar aún más en la brecha entre ambas formaciones. No se puede obviar que las elecciones autonómicas siguen en el horizonte y que ni JxCat ni ERC parecen dispuestos a concurrir a las mismas unidos.

Alba Vergès, finalmente, ha dejado claro que van "conociendo" y "aprendiendo" sobre la pandemia "día a día". "Conforme ha ido evolucionando nuestro conocimiento", ha explicado, "sabemos que todo es muy complejo. Las soluciones son complejas porque hablamos de personas vulnerables, que tienen una alta dependencia y necesitan atención". Una situación sobre la que la consejera cree que, una vez acabada la situación de emergencia, habrá que "reflexionar como sociedad".