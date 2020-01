El Parlament cancela el homenaje a las víctimas del nazismo para celebrar un pleno sobre presupuestos y corrupción

El lunes se celebrará en todo Occidente el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Así estaba también previsto en el Parlament de Cataluña. Sin embargo, el acto en homenaje a las víctimas del nazismo ha sido cancelado este sábado para celebrar, en su lugar, un Pleno sobre los presupuestos de la institución y un "debate general" sobre la corrupción "estructural, sistémica e institucionalizada" en Cataluña.

La denuncia la ha formulado la diputada autonómica de Ciudadanos Blanca Navarro en su cuenta de Twitter. Navarro ha criticado la cancelación del acto "en memoria del Holocausto" justo cuando "el Rey alerta en Jerusalén contra el auge del discurso del odio y el antisemitismo". "Cada uno con sus prioridades", ha tuiteado Navarro, quien también ha publicado que a los independentistas "solo les importa el procés y eludir las consecuencias penales de sus actos".

¿Diputado o no?

Lo cierto es que el lunes será un día importante para la actividad parlamentaria catalana. La Mesa del Parlament debe reunirse para decidir cómo afrontar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) para que la institución autonómica ejecute de una vez por todas la inhabilitación del presidente Quim Torra como diputado. Nada se sabe, hasta el momento, de si se cumplirá o no el mandato de la JEC. La cámara autonómica aprobó el pasado 4 de enero mantener a Torra en su escaño en tanto en cuanto no haya una sentencia firme por el caso de los lazos amarillos. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha rechazado esta semana las medidas cautelares solicitadas por Torra para que su suspensión no se ejecute hasta que no haya un veredicto definitivo.

Algunos medios independentistas han indicado que sería posible que Torra se quedara en la cámara como diputado sin derecho a voto, como fórmula para cumplir con la orden de la Junta Electoral Central y, a la vez, mantenerlo como presidente, evitando la convocatoria de elecciones anticipadas. Esta fórmula, además, evitaría problemas a Roger Torrent, que no se ha pronunciado hasta el momento.

Quien sí ha avanzado la postura de su partido ha sido el ministro de Sanidad y secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, quien ha asegurado que el Parlament "respetará las resoluciones judiciales". Algo a lo que ha respondido Torra a través de su cuenta de Twitter, recordando que 67 diputados apoyaron que siguiera en posesión de su escaño. Algo que el presidente entiende como defender "la soberanía del Parlament".