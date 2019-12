El líder del PP acusa a los independentistas de “deshumanizar” a los españoles

El líder del PP en Cataluña y diputado en el Parlament, Alejandro Fernández, ha acusado hoy a los independentistas de “deshumanizar” a quienes rechazan la ruptura entre Cataluña y España. Lo ha hecho en su cuenta de Twitter, con un mensaje en el que asegura que esta deshumanización comenzó “el día en el que el separatismo decidió compadrear con los Sastres y Otegis de turno”.

Fernández recoge en su tuit una intervención suya ante el Parlament en marzo de 2018 en la que ya advertía de lo que estaba sucediendo en Cataluña. Algo que, ha asegurado, “por desgracia, ha ido a peor”. En aquella intervención, Fernández señaló que el separatismo catalán basa su discurso “en la identidad y los sentimientos”. Factores que, sin embargo, niega a quienes no son partidarios de la independencia. “Solo son ellos, solo sienten ellos”, dijo entonces el diputado del PP, “a los demás, que nos den”.

El día en el que el separatismo decidió compadrear con los Sastres y Otegis de turno se inició el camino de deshumanización del no nacionalista. Lo advertí, pero por desgracia ha ido a peor. Se hizo el silencio aquel día, pero decidieron seguir. https://t.co/OoTjear9aH — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) December 8, 2019

En la misma intervención, Alejandro Fernández criticaba “la utilización arbitraria, sistemática y abusiva” de las declaraciones de personas non gratas a todas aquellas figuras que mostraban su rechazo a la ruptura entre Cataluña y España. Algo que Fernández definió como actos que “buscan la muerte civil de la persona que recibe la consideración de non grata”. El diputado del PP acusó entonces al presidenteQuim Torra de no defender los intereses de todos los catalanes.

Fernández también rechazó que la identidad tenga presencia en la política catalana. Y más cuando, dijo, “se convierte en eje vertebrador de una ideología”. “O asumes la identidad tal y como te la exigen”, añadió, “o te despojan, incluso, de la dignidad”.

Botiflers y colonos

Alejandro Fernández recordó durante aquella intervención que los primeros ataques contra los no independentistas en Cataluña se basaban en insultos como “botiflers” o “colonos”, para pasar después a señalamientos públicos de aquellos que se siguen sintiendo españoles. Y denunció que “muchos de los diputados” que tienen escaño en el Parlament utilizaban sus redes sociales para llevar a cabo estos ataques. Un hecho que calificó de “nauseabundo”.

Fernández exigió aquel día a los diputados independentistas que dejaran de utilizar los sentimientos como arma y les recordó que “la política cívica consiste en ser capaces de buscar, a través del imperio de la ley, espacios de convivencia donde todas las ideologías puedan expresarse”. El líder del PP catalán concluyó su intervención reclamando al Govern de Quim Torra respetar la identidad, los sentimientos y la dignidad de todos los ciudadanos de Cataluña y no solo de sus votantes.