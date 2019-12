Torra ensalza en su cuenta de Twitter al racista Heribert Barrera

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha utilizado su cuenta de Twitter para ensalzar la figura del supremacista catalán y líder de ERC Heribert Barrera, fallecido en 2011. Torra lanzó un tuit con motivo de la celebración del 41 aniversario de la Constitución recordando que Barrera no votó la aprobación de esta y agradeciéndole el gesto. “La mayoría de la sociedad catalana”, ha escrito Torra, “se lo reconoce y se lo agradece”.

“No vaig votar la Constitució, i com em va dir un dia Tarradellas, és l'honor més gran de la meva carrera política” Heribert Barrera. Així és. Avui la majoria de la societat catalana us ho reconeix i us ho agraeix, Molt Honorable President del Parlament Barrera. pic.twitter.com/OMGMDaDxBz