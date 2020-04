El Govern mantiene bloqueado el hospital de campaña levantado en Sant Andreu de la Barca por la Guardia Civil

Como ya viene siendo habitual desde que comenzó la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, la Generalitat no está facilitando las labores de ayuda de los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales en Cataluña. A las trabas que ya presentó a la puesta en funcionamiento del hospital de campaña levantado por la UME en Sabadell se suman las denunciadas ahora por el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, donde tampoco el Departamento de Salud ha autorizado la puesta en marcha de otra instalación similar acondicionada, en este caso, por efectivos de la Guardia Civil.

La titular de Salud, la republicana Alba Vergès, se está tomando con calma la autorización de este hospital ubicado en un polideportivo del municipio y que cuenta con 140 camas medicalizadas y con su propio personal sanitario, según ha denunciado el digital El Llobregat. El hospital de campaña fue una iniciativa del Consistorio, lleva casi dos semanas montado y sigue a la espera de que Salud autorice su entrada en funcionamiento.

En el mismo municipio, tampoco Salud ha autorizado de momento la llegada de pacientes con coronavirus al Hotel Bristol, acondicionado para la atención medicalizada, con 47 camas y cuyo objetivo es servir de apoyo al centro de atención primaria de Sant Andreu.

Ante esta situación, el alcalde, Andreu Llorca, médico de profesión, ha recurrido a la red social Twitter para intentar que el Departamento de Salud actúe en un municipio en el que la pandemia ha producido ya 67 contagios confirmados. Llorca ha publicado tres mensajes dirigidos a Salud en los que, "desde el más profundo respeto institucional", denuncia la "tremenda irresponsabilidad" que supone no poner en marcha el hotel medicalizado. Nada ha publicado sobre el hospital levantado por la Benémerita, pero sí invita a la consejera Vergès a "la reflexión" sobre cómo está actuando el departamento en estos momentos. Una invitación que, de momento, se ha saldado con el anuncio, por parte del Govern, de que estudiará en los dos próximos días la propuesta del hotel medicalizado. El hospital, al parecer, seguirá cerrado.

@CatSalut des del més profund respecte institucional vull manifestar la tremenda irresponsabilitat que suposa no posar en marxa l’hotel medicalitzat de Sant Andreu de la Barca. Us convido a la reflexió. Restem a la deva disposició per col·laborar amb tots els nostres mitjans.