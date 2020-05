Girauta se da de baja de Ciudadanos tras conocer el pacto alcanzado con Sánchez para prorrogar el estado de alarma

"No trabajamos tanto para construir una bisagra. Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos". De este modo, el ex portavoz de la formación naranja en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha anunciado su ruptura total con Ciudadanos. La gota que ha colmado el vaso ha sido el apoyo que darán este miércoles los 10 diputados capitaneados por Inés Arrimadas a la nueva prórroga del estado de alarma que llevará el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos a la Cámara baja para su aprobación.

No trabajamos tanto para construir una bisagra.Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) May 5, 2020

En declaraciones a El Liberal, Juan Carlos Girauta ha mostrado su rechazo total a la prórroga del estado de alarma por considerar que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos lo está utilizando "para adoptar políticas autoritarias, imponer la opacidad de las contrataciones públicas o impedir el control parlamentario". "Para las medidas sanitarias", ha añadido, "basta con el marco jurídico ordinario".

Sobre la posibilidad de que el acercamiento de Ciudadanos al PSOE en Madrid pudiera trasladarse también a Cataluña entre la formación de Arrimadas y el PSC, el ex diputado ha preferido no opinar,. No obstante sí ha asegurado que "el PSC es el problema catalán por excelencia".

Apoyo y acuerdos

El apoyo de Ciudadanos a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no será, por otro lado, gratuito. El Gobierno consensuará semanalmente con Ciudadanos los pasos a dar en el llamado proceso de desescalada tras la pandemia del COVID-19. Además, han pactado también acuerdos sobre los ERTEs y nuevas ayudas para los autónomos y pymes para cuando acabe el estado de alarma.

Arrimadas ha explicado en su cuenta de Twitter que el apoyo del partido al PSOE y Unidas Podemos obedece a una situación en la que las "ayudas de millones de familias" están vinculadas al mantenimiento del estado de alarma en un escenario en el que el Gobierno carece "de un plan B". "Nosotros", ha añadido la líder de Ciudadanos, "votaremos a favor con tres importantes condiciones que protegerán a los españoles".

Logramos que el Gobierno acepte nuestras condiciones:✅Adaptación de ERTEs y medidas de apoyo a autónomos y pymes más allá del Estado de Alarma✅Consensuar una salida ordenada del Estado de Alarma✅Reunión semanal Gobierno-Cs para consensuar medidas de respuesta a la crisis — Inés Arrimadas 🖤🇪🇸 (@InesArrimadas) May 5, 2020

La traición de Arrimadas

Al anuncio de baja de Juan Carlos Girauta tras conocer esta decisión del partido se ha sumado la airada reacción de miles de tuiteros que han convertido a Arrimadas en trending topic número 1 en España calificándola de, entre otros adjetivos, "traidora".

Arrimadas rescata a Pedro Sánchez tras haber sido ninguneada una y otra vez por quienes se negaron a formar gobierno con Ciudadanos.pic.twitter.com/9MsMHtBV9l — La Casta Today \🖤 (@LaCastaToday) May 5, 2020

Traidora Ines, sabia que tarde o temprano C’s haría algo así. Pero hasta el punto de permitir la vulneración de nuestro estado de derecho, siento nauseas. Traidora, traidora, traidora y traidora. pic.twitter.com/QvQ7mW338c — JSGFC (@JanioSGFC) May 5, 2020

Esta traidora cree que ella va a triunfar dónde los propios compañeros de Sánchez, socios, e incluso, dónde Rivera ha fallado. Ella, Santa Inés, va a encauzar las improvisaciones del Gobierno, ella va a consensuar con este psicopata titulado . https://t.co/Lco0W3zNPe — miss B 🦠🖤🇪🇸 (@MISSBLANDINGS) May 5, 2020