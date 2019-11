Ataque con pintadas a la única universidad catalana que no hizo huelga

Las paredes exteriores de la universidad Abat Oliba ha amanecido con pintadas amenazantes. "Fuera fascistas de nuestros barrios" y "fascistas de mierda" se observan desde las rondas de Barcelona. Hay más pintadas, contra el maltrato animal y a favor del feminismo. Ninguna de ellas tiene firma, tan solo la ya conocida 'A' de anarquía, y se desconoce quien o quienes son los autores.

Fuentes de la universidad han asegurado a El Liberal que si bien son numerosas las pintadas, "no hay ni revuelo ni estupor" por las mismas. "No es la primera vez que ocurre", han señalado, al tiempo que tratarán de limpiar estos mensajes lo antes posible.

Este centro educativo fue el único que no se sumó a la huelga de estudiantes de hace una semana. De hecho, apenas tuvo afectación entre los alumnos, tan solo el 5% no asistió a clases. En cambio, en la Universidad Ramon Llull se cerraron algunas facultades y no se programaron exámenes. En la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) 143 docentes se sumaron al paro.

Durante la huelga, el rector de la Universitat Abat Oliba CEU, Rafael Rodríguez-Ponga, había anunciado un ciclo de conferencias dedicadas a la paz, una llamada al entendimiento en un momento de máxima intensidad en el seno independentista.

La idea principal del recto era no dar la espalda al momento actual ni llevar a cabo la estrategia del avestruz -esconder la cabeza en el suelo-. "Toda violencia es inaceptable", ha asegurado, al tiempo que ha avisado que la violencia llama a la violencia.