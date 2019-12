Arrimadas exige un acuerdo a "los constitucionalistas" del PSOE para frenar a Sánchez

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido a "los constitucionalistas" del PSOE un acuerdo que permita frenar a Pedro Sánchez en su intención de formar gobierno con Unidas Podemos y con el apoyo de los separatistas catalanes y vascos, entre otros. "Apelo al PSOE que no esté de acuerdo con esta deriva totalitaria a que alce la voz", ha reclamado la portavoz de Ciudadanos, tras conocer la decisión de la Abogacía del Estado de permitir que Oriol Junqueraspueda recoger su acta de eurodiputado a pesar de haber sido condenado por el TS a 13 años de prisión por su participación en el referéndum ilegal del 1-O.

Arrimadas ha asegurado que "hoy es un día triste en el que se ha consumado la infamia" y ha lamentado que la Abogacía del Estado "se haya puesto al servicio de un condenado por intentar destruir España". Algo que, ha subrayado, "no tiene precedentes en nuestra democracia". "Si hoy están contentos Junqueras, el PNV y Bildu", se ha preguntado, "¿cómo no vamos a estar preocupados la mayoría de los españoles?". Una mayoría que "quiere sentido común, igualdad, unión y no experimentos separatistas".

La portavoz de Ciudadanos ha retado a quienes dentro del PSOE no están de acuerdo con la postura de Pedro Sánchez a "levantar la voz para frenar esta deriva". "¿No hay nadie valiente en el PSOE para decir basta ya? Esto es una infamia. La Abogacía del Estado no puede tener como cliente a Oriol Junqueras", ha insistido Arrimadas.

Por otro lado, y tal y como ya anunció ayer, la líder de Ciudadanos ha explicado que este partido "acudirá a los tribunales" si se demuestra que el escrito de la Abogacía del Estado "se pasó primero a Oriol Junqueras que que le diera el visto bueno". Algo que ha calificado como "una utilización sanchista de nuestra democracia".