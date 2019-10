Meliá Hoteles: Débil comportamiento en Canarias y América

Los analistas de Renta4Banco, prevén que el Rev Paravance moderadamente: +0,5% vs 3T 18 con subida de precios (ADR) (+3%) y tasa de ocupación cediendo (-1,8 pp hasta 76%). En total, esperamos ingresos hoteleros -4% vs 3T 18 con hoteles en propiedad y alquiler (+3%e), Hoteles en Gestión (-30%) y otros ingresos -5%. Por regiones, se espera que se mantenga la debilidad en América, con más hoteles en gestión, aunque sea menos acusada que en 2T, debido principalmente a la caída de la ocupación, que se mantenga el buen comportamiento en Europa y que España modere tras una comparativa exigente en 3T 18. En total, esperamos que los ingresos consolidados cedan -1% en comparación al 3T18 con difícil comparativa de la división inmobiliaria. Esperamos que el margen EBITDA ceda hasta el 27% (-6 pp vs 3T 18 antes IFRS 16) y que el resultado neto caiga -26% con tasa fiscal -25% (en línea vs 3T 18).

Creemos que la directiva se mostrará cauta en cuanto a la guía 2019e teniendo en cuenta la débil evolución de la demanda en América, situación de Canarias, penalizada por el repunte del turismo a destinos alternativos y la quiebra de Thomas Cook y de los hoteles urbanos en España, con peor evolución prevista en Cataluña debido al entorno político/social. Prevemos que el Rev Par 2019e sea similar al de 2018 aunque no descartamos que termine siendo levemente negativo. P.O. en revisión (antes 11,2 eur). Sobreponderar.

