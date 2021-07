El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto reunirse hoy miércoles, en unas horas en Nueva York, con Larry Fink, presidente de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo y el que más dinero tiene invertido en el Ibex-35. El encuentro tendrá lugar en la sede del fondo en la Gran Manzana, y sobre el mismo sobrevuela una cuestión: 'Pedro, what about the Villarejo case?'

BlackRock es uno de los principales accionistas de Iberdrola (5,2%); Caixabank (3,5%); BBVA (5,9%); y Repsol (5%), las multinacionales españolas cotizadas afectadas por el conocido como 'caso Villarejo'. En total, las participaciones de BlackRock en las cuatro compañías están valoradas a precios actuales del mercado en cerca de 6.500 millones de euros.

Tanto el fondo estadounidense como el resto de inversores internacionales en las cuatro compañías asisten día tras otro a nuevas revelaciones sobre el asunto y a medidas tomadas en la Audiencia Nacional que inevitablemente afectan a la actividad de las empresas. Y también a su valor en Bolsa o a la composición de sus consejos de administración y principales ejecutivos y directivos, lo que pone en alerta a los inversores.

Los fondos se preguntan como es posible que el proceso judicial se alargue tanto en el tiempo

De acuerdo a diversas fuentes que representan a fondos internacionales con inversiones en España, cada vez es mayor el clamor de estas sociedades sobre la gestión del caso Villarejo. "No se explican que una investigación judicial tarde tanto; mientras las empresas o sus directivos están imputados hay incertidumbre, lo que menos gusta a los fondos, se está desgastando la imagen de todas estas compañías", comenta el presidente de una asociación que representa a inversores en Bolsa.

BlackRock es cada vez más insistente en su interés en invertir en compañías sostenibles. No se trata ya solo de una pose, es una intención de inversión a largo plazo en la que Larry Fink insiste cada vez que puede, en especial sobre el cambio climático. Pero también sobre la transparencia y un comportamiento ético impecable de los ejecutivos de las compañías.

"Creemos que cuando una empresa no está abordando de manera efectiva un problema material, sus directores deben rendir cuentas", advierte Larry Fink en una de sus cartas a los inversores publicadas en la web de BlackRock.

BlackRock avisa que responsabilizará a los consejos de las compañías que no den información efectiva de sostenibilidad

"El año pasado, BlackRock votó en contra o retuvo los votos de 4.800 directores de 2.700 empresas diferentes", subraya el presidente del fondo estadounidense. "Cuando consideremos que las empresas y los directivos no están generando información efectiva de sostenibilidad o implementando marcos para manejar estos problemas, responsabilizaremos a los miembros del consejo", avisa.

Las implicaciones de Caixabank, Repsol, Iberdrola y BBVA en el caso Villarejo difieren por su intensidad y la carga de la acusación frente a las empresas o sus principales ejecutivos y presidentes.

Los dos bancos y Repsol están siendo investigadas como personas jurídicas, también Iberdrola Renovables. También están siendo investigados el expresidente de BBVA, Francisco González, el de Repsol, Antonio Brufau, el de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, e Isidro Fainé.

Para fondos como BlackRock, la incertidumbre que genera la lentitud del proceso judicial y las exigencias que puedan requerir los inversores de sus fondos en nombre de la transparencia, el caso del excomisario es también un dolor de cabeza. Por esa razón sería lógico que, en el encuentro de hoy con Sánchez, Larry Fink se descolgara con un: 'Pedro, what about the Villarejo case?'