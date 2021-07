El presidente del Gobierno no ha logrado arrancar el compromiso de ningún fondo estadounidense de invertir en España en su gira por Estados Unidos, a pesar de que el único propósito de la misma, según ha comunicado Moncloa, era económico.

Pedro Sánchez mantuvo el miércoles reuniones con representantes de los principales bancos y fondos de inversión estadounidenses, se vio también con el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y con Larry Fink, presidente de BlackRock, la mayor sociedad de inversión del mundo y el primer inversor internacional en el Ibex-35.

Pero de esos encuentros el Gobierno no ha comunicado compromiso alguno de inversión. Este diario se ha puesto en contacto con asesores de Sánchez que acompañan al Presidente en el viaje por Estados Unidos, pero sólo se ha obtenido como respuesta los mensajes colgados en su cuenta de Twitter.

El día de la reunión de Sánchez con los fondos, The Wall Street Journal publicó un reportaje sobre el salmorejo

Tan sólo se han comunicado desde Presidencia del Gobierno los mensajes lanzados por Sánchez en las reuniones. "(...) el presidente ha compartido las reformas que España va a llevar a cabo en materia educativa, como la Formación Profesional, las competencias digitales y la reforma del sistema nacional de investigación y ciencia", informó Moncloa sobre el encuentro del miércoles con representantes de varios fondos de inversión, que no identificó en su comunicado.

De Nueva York, la comitiva española se trasladó el jueves a Los Ángeles para potenciar España como centro de producción audiovisual con la difusión de la cultura y lengua españolas. Tampoco de esta visita se ha informado hasta el momento compromiso de inversión alguno.

Algo similar le ocurrió a la Ministra de Industria, Reyes Maroto, que ha coincidido con Sánchez en su gira estadounidense.

Maroto se reunió el lunes en Pittsburgh (Pensilvania) con el presidente de la multinacional Alcoa, Roy Harvey. El objetivo de ese encuentro era lograr el compromiso de Alcoa de vender a un tercero, sin intermediación de la SEPI, su fábrica de San Ciprián (Lugo). Pero, como informó este diario, la visita fue igualmente en balde.

Tampoco la visita de Sánchez, a pesar de su objetivo meramente económico, ha merecido especial atención de los principales medios económicos de información estadounidenses. El miércoles 21, el día en el que Sánchez se reunió con representantes de algunos de los mayores bancos de Wall Street, lo más cercano a la actualidad española que publicaba el diario The Wall Street Journal era un reportaje sobre el salmorejo.

El diario The New York Times dedicó ese mismo día más espacio a los problemas denunciados por la deportista española Ona Carbonell para viajar a los Juegos de Tokio que a la visita de Sánchez. La revista Newsweek hizo hincapié en que Sánchez no se encontraría con el Presidente Biden.