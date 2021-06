Rodolfo Reyes, uno de los dueños de la aerolínea rescatada por el Gobierno español Plus Ultra, fue retenido en el aeropuerto de Miami en Estados Unidos y está en trámites de ser deportado junto a su mujer tras serle cancelado su visado de entrada al país.

Reyes, quien no tiene nacionalidad española según fuentes diplomáticas consultadas por este medio, llegó a Miami este jueves procedente de Panamá junto a su esposa, Aurora López. El matrimonio fue retenido en el aeropuerto de Miami.

Las autoridades migratorias de EEUU les negaron la entrada por problemas con su visado y, presumiblemente, fueron deportados horas después a Panamá. Habían llegado a la capital de Florida en el vuelo 987 de American Airlines que despegó de la capital panameña y que hizo escala en República Dominicana.

Junto a su esposa y socia

"El empresario fue interrogado por una fuerza de tarea conformada por miembros de varias agencias federales. Las autoridades de Estados Unidos decidieron cancelarle la visa tanto a él como a su esposa, Aurora López", afirma el portal panameño Hable.se sobre unos hechos que acaecieron este jueves. Vozpópuli ha contactado con la compañía Plus Ultra para confirmar la noticia, pero no ha obtenido respuesta. Fuentes cercanas a la empresa han esgrimido no saber si los hechos potenciales relacionados con Reyes tendrían o no que ver con su labor en Plus Ultra.

López forma parte del Consejo de Panacorp Casa de Valores, el banco panameño ligado al magnate venezolano Camilo Ibrahim Issa que giró, a finales de 2017, un préstamo de 6,3 millones a Plus Ultra que evitó su disolución, según reveló Vozpópuli. Entre los ejecutivos que lideran el banco panameño se encuentra Alcides José Carrión Romero, persona que administra varias sociedades en Panamá donde figuran los propios Ibrahim o Reyes. Este último es uno de los dueños venezolanos del 57% de Plus Ultra.

Dos accionistas de Plus Ultra que entraron con López están siendo investigados por blanqueo por EEUU

Aurora López también formó parte de la ampliación de capital de Plus Ultra del año 2018, avanzó este medio. Esta mujer, de nacionalidad española según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, invirtió en la aerolínea 2,9 millones de euros y se hizo con 474.332 acciones, cerca del 44% del total de los nuevos títulos que se pusieron en circulación.

A esa misma ampliación de capital acudieron, avanzó este medio, los venezolanos Borquez Tarff y Tobías Roye, quienes están siendo investigados por presunto blanqueo de capitales por la inteligencia de EEUU, según El Confidencial.

Enlace de Plus Ultra con Ibrahim

Paralelamente, Vozpópuli ya desveló que Reyes está vinculado a Camilo Ibrahim Issa, empresario en la órbita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que la deportación de Reyes desde EEUU generará "preocupación" en el propio Ibrahim.

Reyes e Ibrahim están vinculados en al menos dos sociedades registradas en España que tienen su domicilio social en el mismo edificio en el que Plus Ultra tuvo su sede durante varios años. Paralelamente, el director y tesorero de Panacorp Casa de Valores es Mohamed Ibrahim Ibrahim, sobrino de Camilo Ibrahim Issa, según informó el medio venezolano Armando.info.

Reyes entró en el capital de Plus Ultra en el año 2017; las sociedades que tiene en nuestro país con Camilo se crearon a partir de 2018, año en que Plus Ultra comenzó a operar vuelos entre España y Venezuela

La relación de Camilo Ibrahim con el banco panameño y con la aerolínea parece evidente, aunque su nombre no aparece directamente en las empresas principales. Reyes entró en el capital de Plus Ultra en el año 2017; las sociedades que tiene en España con Camilo se crearon a partir de 2018, año en que Plus Ultra comenzó a operar vuelos con Venezuela.

El propio Ibrahim ha reconocido que Reyes es "socio" y "amigo" suyo, si bien se ha desmarcado de Plus Ultra. Issa también ha admitido haberse visto en 2018, poco antes de abrir su primera sociedad en España, con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

El empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa.

Otro de los nexos entre Reyes Rojas y Camilo Ibrahim es que ambos fueron citados en 2018 por la Asamblea Nacional Venezolana por "presunta corrupción" dentro de programas de ayuda social, de la mano del colombiano-libanés Alex Saab, a quien el Gobierno estadounidense ha señalado como principal "testaferro" de Maduro.

Saab está siendo actualmente defendido de una petición de extradición de EEUU a Cabo Verde por parte del despacho Ilocad, del exjuez Baltazar Garzón, pareja de la actual Fiscal General del Estado en España, Dolores Delgado, según ha podido confirmar este periódico.