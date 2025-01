Alta tensión en CEOE: Garamendi y Cuerva se reúnen para abordar la presidencia de Cepyme

Río revuelto en CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, se reunirá este martes con el de Cepyme y vicepresidente de CEOE, Gerardo Cuerva, para abordar el futuro de la presidencia de la patronal de las pequeñas y medianas empresas. La noticia llega después de que ABC avanzara este lunes que Garamendi está buscando un candidato para competir con Cuerva en unas elecciones que aún no se han convocado y deberían producirse este año.

Ha sido el propio Cuerva, quien ocupa la presidencia de Cepyme desde enero de 2019, quien ha confirmado la reunión con Garamendi este martes, un encuentro que ya estaba agendado. Al ser preguntado por este asunto en un evento organizado por Cepyme sobre productividad este lunes, ha defendido que siempre ha sido "leal" a Garamendi y, por encima de "discrepancias" en algunos aspectos de la negociación, ha priorizado "la unidad de acción empresarial". Asimismo, ha evitado aclarar si se presentará a la reeleción.

Detrás de la pérdida de confianza de Garamendi en Cuerva estarían los choques internos por la respuesta de las patronales a las políticas económicas del Ejecutivo. En los últimos meses se han negociado con el Gobierno y los sindicatos asuntos clave para el tejido productivo del país, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas (que se saldó en un acuerdo bipartito sin los empresarios) o la subida progresiva del Salario Mínimo Inteprofesional (SMI).

Cepyme ha mostrado un perfil más combativo con dichas políticas. El pasado verano publicó un 'Manifiesto por la Libertad de Empresa' en el que "canalizaba" la preocupación empresarial de la pyme española por las consecuencias de las políticas gubernamentales en relación con la empresa. Gerardo Cuerva denunció “la situación de ataque" contra las empresas, "injusta", que "lesiona legítimos derechos amparados en la Constitución" y "objetivamente mala para nuestro país".

Nuevos frentes: reducción de jornada y SMI

Este lunes Cuerva volvió a denunciar que la subida del SMI en 50 euros, como ha propuesto el Gobierno, "viene a poner un palo más si cabe en la rueda" del crecimiento por parte de las empresas españolas, ya que dicho salario ha aumentado un 80% en los últimos ocho años. Por su parte, Garamendi dijo que "no entiende" que el Gobierno esté separando "por tramos o por fascículos" temas que afectan a los costes de las empresas, como la subida del SMI y la reducción de jornada.

La pasada semana, cuando se conoció la intención del Gobierno de subir en otros 50 euros el SMI, ya se posicionaron en contra de la subida, pero con discursos distintos. "No se puede aislar el SMI de la reducción de jornada porque son dos costes solapados, hay mucho por asumir este año", apuntaban desde CEOE. Ponían sobre la mesa cálculos agregados, con un impacto para las empresas de entre 2.200 y 2.300 millones de euros. Por su parte, Cepyme aportaba cálculos en una perspectiva más micro, con un impacto de 1.000 euros más al año para las pymes.

Está previsto que Cepyme analice la propuesta del Gobierno este martes y CEOE, el miércoles. Salvo sorpresa, rechazarán la subida. El acuerdo tampoco se antoja sencillo desde el lado de los sindicatos, con UGT en contra de la pretensión de Hacienda de no acompañar la subida del SMI con un incremento en la misma medida del mínimo exento de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). CCOO exige una subida mayor, hasta los 1.200 euros, para compensar la tributación en el IRPF.

Yolanda Díaz no está de acuerdo con esta iniciativa de Hacienda, aunque advierte que no es su competencia. Esta discrepancia en el seno del Gobierno se suma a la guerra de Díaz con Economía por la reducción de la jornada laboral. El pasado miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo firmó una tregua con Carlos Cuerpo al acordar llevar el acuerdo firmado con los sindicatos para reducir el tiempo máximo de trabajo a la próxima Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el 27 de enero. En todo caso, esto no garantiza la aprobación en los términos que plantea Díaz.