 Díaz y Cuerpo suavizan su guerra con la jornada laboral pero siguen sin cerrar su aprobación

Tregua en el Gobierno de coalición. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han acordado este miércoles que el próximo 27 de enero se abordará en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) el acuerdo de diálogo social para la reducción de jornada laboral. Este es el primer paso para que llegue al Consejo de Ministros, y seguirán trabajando para que ocurra "cuanto antes", aseguran ambos Ministerios.

Fuentes de Trabajo aseguraban este miércoles que ésta era su gran exigencia, además de la tramitación de urgencia del acuerdo pactado entre Yolanda Díaz y los sindicatos. El de ahora es sólo el primer paso. Que se incluya en el próximo CDGAE no garantiza su aprobación en una Comisión 'controlada' por Economía. Y en cualquier caso, si así fuera, después debe pasar a la comisión de secretarios y subsecretarios de Estado para, en último término, que éstos decidan llevarlo al Consejo de Ministros y el Gobierno en conjunto lo apruebe.

Los tiempos son claves. El Ministerio de Trabajo quiere que se tramite de urgencia para que se aplique ya en 2025, como recoge el acuerdo. Sin embargo, en Economía creen que debe tramitarse con "garantías", "con la participación de todos los ministerios relevantes" y, después, con las aportaciones de las fuerzas políticas. Si Economía accediera a tramitar la rebaja del tiempo de trabajo por la vía de urgencia, la medida podría llegar a Consejo de Ministros en aproximadamente dos semanas, según los cálculos de Trabajo.

El pasado miércoles Díaz aseguró que el Ministerio de Economía estaba "vetando" el debate de la reducción de la jornada laboral en el Consejo de Ministros. Les acusó de bloquear "por escrito" la tramitación urgente de la medida en la CDGAE. "Hay papeles por el medio. Cuando he hablado sobre discrepancias con el PSOE, es que son reales", dijo Díaz. El equipo de Cuerpo negó el bloqueo y aseguró que "dada su trascendencia e importancia ha dispuesto que pueda ser tratado en la primera reunión de la CDGAE en la que sea posible".

Desde Trabajo calculan que de no tramitarse la medida de manera urgente y usarse la vía ordinaria, el texto no llegaría, en el mejor de los casos, al Consejo de Ministros hasta después de verano, retrasando aún más su llegada al Congreso de los Diputados, lo que podría provocar que no salga adelante al cierre del año. En definitiva, el acuerdo de abordarlo en la próxima CDGAE del 27 de enero es un paso hacia delante, pero Trabajo espera más. De hecho, fuentes del Ministerio apuntaban a la posibilidad de saltar ese paso y recordaban que ya ocurrió con la Ley de Industria.

Además de los tiempos, desde Trabajo se niegan a que se modifique ni una sola coma del acuerdo firmado con los sindicatos el pasado diciembre, que excluyó ayudas a las empresas al rechazar CEOE un acuerdo tripartito. Cuerpo también quiere revisar cómo afecta la reducción de jornada a los contratos a tiempo parcial. Después debe pasar por el Congreso, donde los apoyos tampoco están garantizados. Es en el trámite parlamentario donde tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos asumen posibles modificaciones del texto, pero no antes.