Los funcionarios desconfían del Gobierno y amenazan con huelga general si no se renueva Muface

El Gobierno ha prometido que antes de fin de año habrá un nuevo concierto de Muface. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, del que depende la mutualidad, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a todos los mutualistas, al comprometerse a presentar una nueva licitación. Pero los funcionarios no terminan de fiarse de su palabra. Quieren hechos, "no palabras". "Se está acabando el año y la sanidad de nuestros funcionarios está en el aire", denuncian a Vozpópuli fuentes de CSIF, el principal sindicato de funcionarios, que además amenaza con una huelga general si no se llega a un acuerdo.

Este martes se ha publicado en la Plataforma de contratación del sector público el informe final de las consultas preliminares de mercado lanzadas a las aseguradoras con la finalidad de preparar correctamente la segunda licitación del concierto sanitario. En él, el Gobierno ha asegurado que se abre a plantear en el nuevo pliego de licitación de la asistencia sanitaria para los funcionarios de Muface un incremento de las primas en función de los tramos de edad de los beneficiarios, pese a que consideran que las aseguradoras no han aportado "evidencias" que justifiquen la subida de primas.

Los funcionarios amenazan con huelga general

Sin embargo, los funcionarios desconfían de que el Gobierno cumpla con su palabra porque "no queda tiempo". Por ello, no solo mantendrán las manifestaciones por todo España durante los próximos días (la más importante será la convocada por CSIF este sábado 14), con las que quieren expresar su descontento por la situación y quieren presionar al Gobierno para que cumpla su promesa y consiga una nueva licitación, sino que además amenazan con acciones mayores si no se renueva la mutualidad.

"CSIF no va a permitir que se juegue con la salud de 1,5 millones de mutualistas y beneficiarios, por lo que no descartamos nuevas movilizaciones, como paros parciales o incluso un paro total en la Función Pública", explican fuentes del sindicato mayoritario entre los funcionarios.

Cabe destacar que este miércoles se vive una cita clave para Muface. Por un lado, distintos sindicatos han convocado concentraciones en todas las capitales de provincia, muchas de ellas frente a las sedes de Muface. Por otro lado, CSIF acudirá al Congreso de los Diputados para registrar todos "los centenares de quejas recibidas por los mutualistas". "El objetivo es que los grupos parlamentarios sean conscientes de la situación para que presenten iniciativas parlamentarias en defensa del mantenimiento del modelo de MUFACE", explican desde el sindicato.

El Gobierno acusa a las aseguradoras de "no aportar evidencias"

En este contexto, el Gobierno está trabajando en una renovación exprés de Muface, con el tiempo apretándoles los talones. Uno de los pasos en esta nueva licitación era presentar el informe final de las consultas preliminares de mercado, en el que preguntaban a las aseguradoras por cuánto dinero aceptarían ir al concierto. Solo han participado dos aseguradoras: DKV y Asisa. Y sus propuestas no han convencido del todo al Gobierno.

De hecho, el Gobierno las ha acusado de no aportar "evidencia de costes" para justificar el alza de primas, según reza el documento. Pese a ello, el Gobierno ha asegurado que se abre a plantear en el nuevo pliego de licitación de la asistencia sanitaria para los funcionarios de Muface un incremento de las primas en función de los tramos de edad de los beneficiarios. Muface ha valorado "favorablemente" esta propuesta de incrementar las primas por tramos de edad al considerar que es más adecuada a la "realidad actual" del mutualismo. En todo caso, ha indicado que "habría sido deseable obtener una mayor información de los costes que justifican el incremento de la prima".