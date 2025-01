Los funcionarios mantienen la presión al Gobierno e irán a la huelga por la crisis de Muface

Los funcionarios están "muy preocupados" por el futuro de Muface. Con miedo incluso. Pese a las mejoras de las condiciones que ha planteado el Gobierno, el sindicato CSIF, mayoritario entre los trabajadores públicos, ha convocado a más de medio millón de funcionarios a una jornada de huelga el próximo jueves 13 de febrero ante la falta de un acuerdo definitivo entre Gobierno y aseguradoras.

El sindicato ha valorado positivamente el acercamiento de posturas con Adeslas, según adelanta EFE, pero todavía no es suficiente y "van demasiado tarde". Necesitan hechos y no palabras, y exige "la inmediata firma de un acuerdo que garantice la cobertura sanitaria a más de 1,5 millones de beneficiarios, entre funcionarios y familiares, que se han quedado abandonados".

"Están jugando con la salud de nuestros funcionarios; ésta no puede ser víctima no puede ser rehén de una negociación", ha señalado Miguel Borra, presidente de CSIF, durante la rueda de prensa celebrada la mañana de este martes.

Bajo su punto de vista, la situación es de gravedad, y CSIF entiende "la necesidad de mantener la presión". "Vamos a parar la administración del Estado. Lametamos el perjucico que pueda generar en los ciudadanos, pero nos vemos obligados a elevar el tono de la protesta", ha añadido el representante sindical.

A la huelga están llamados funcionarios de diferentes ámbitos. Desde el personal docente, tanto universitario como no universitario, hasta trabajadores de Administración General del Estado (ministerios, organismos y dependencias adscritas, organismos oficiales y delegaciones de Gobierno, entre otros), pasando por personal funcionario de Correos.

Paralelamente, CSIF elevará a la Fiscalía General del Estado las situaciones de desatención a las que se enfrentan los mutualistas, y afea el "doble juego" que otras organizaciones están haciendo para que los mutualistas abandonen el concierto sanitario mientras siguen exigiendo una solución.

"Hasta que no veamos que el concierto (de Muface) salga adelante de manera fehaciente (...) No descartamos seguir con la presión si no da resultado", ha recalcado Borra.