Andic deja Mango en la cumbre del éxito: 3.000 millones de facturación anual y presencia en 120 países

Cuando Isak Andic abrió su primera tienda de ropa para mujer en Barcelona en 1984, nadie supo ver que aquel español de adopción -llegó a España con 14 años desde su país de origen, Turquía- lograría levantar un imperio de la moda. Cuarenta años de aquel primer Mango, la empresa es un referente internacional con 2.700 tiendas repartidas en 120 países, a lo que se añade la fortaleza que posee la firma en el mercado online: hoy, uno de cada tres euros que factura es a través de su 'tienda' digital, lo que asegura que la firma se sitúa a la vanguardia de la tecnología dentro del sector textil.

La tienda del Paseo de Gracia de Barcelona, que ahora vende ropa de la división 'Teen' de Mango, vio nacer a una marca que tan solo ocho años después, en 1992, inició su aventura internacional: la firma abrió dos tiendas en Portugal. Tan solo necesitó tres años más para llevar a Mango a la otra punta del planeta, abriendo en Singapur y Taiwán dos puntos de venta.

La apertura de tiendas en el extranjero tuvo una gran recepción, lo que se tradujo en un enorme volumen de ventas. En 1997, tan solo cinco años después de comenzar su expansión internacional, Mango consiguió facturar más desde en extranjero que en España, lo que animó a continuar esa expansión.

Con internet recién 'estrenado', Mango decidió adelantarse al resto. En el año 2000, abrió su tienda online. En apenas una década, Mango se había asentado en varios continentes y supo ver la importancia que tendría internet en el futuro del sector textil. Con tiendas en América, Europa, Asia y África, Andic se puso como objetivo abrir en Oceanía, algo que consiguió en 2002, cuando la firma abrió su primera tienda australiana.

Pese al éxito internacional, Andic no quiso mover su centro de operaciones de Barcelona. Al revés: en 2006 mandó construir El Hangar, el lugar donde los diseñadores de Mango desarrollan las nuevas colecciones de la firma. Lejos de conformarse con haber tocado el éxito en innumerables veces, el fundador de Mango no quiso detenerse y apostó por conquistar nuevos retos. En 2008 decidió que Mango se adentraría en el mundo de la moda masculina con H.E., abriendo tiendas en distintos puntos de España. La apuesta salió bien, ya que hoy su ropa masculina es todo un referente: al cierre de 2023, posería 560 puntos de venta y una facturación de 325 millones de euros anuales.

La conquista del sector masculino no detuvo a Andic, que quiso también adentrarse en el mundo infantil. De ahí nació Mango Kids en 2013. De nuevo, una decisión acertada, dado que la división no ha parado de crecer gracias a que ofrece ropa de calidad a un precio aceptable. Posee más de 650 tiendas y está en 70 mercados pese a tener tan solo 11 años de vida.

Hace dos años, en 2022, Mango consiguió hacerse un hueco en la Quinta Avenida de Nueva York, un hecho significativo, ya que sitúa a la firma en primera línea internacional. Con todo ello, en 2023 cerró con unos resultados económicos récord: más de 3.000 millones de euros. Este 2024, que suponía el cuarenta aniversario de la firma, cierra de una forma triste por la pérdida de Andic, un referente mundial que decidió poner a Barcelona en el mapa del mundo de la moda,