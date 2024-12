El futuro de Mango queda en manos de su consejero delegado y los tres hijos de Isak Andic

Isak Andic, fundador de Mango, ha fallecido este sábado a los 71 años al resbalar por un barranco cuando hacía senderismo en Montserrat con su hijo y su mujer. El empresario catalán de origen turco es un gran referente de la moda a nivel internacional y deja un imperio valorado en más de 4.000 millones de euros de la mano de sus tres hijos: Jonathan, Judith y Sarah.

Con la muerte de su padre, Jonathan se convertirá en presidente ejecutivo y liderará la nueva era de Mango, aunque la marca todavía no se ha pronunciado. Por su parte, Judith y Sarah estarán implicadas en los ámbitos creativos y aportarán visión en áreas claves como el diseño y la sostenibilidad.

El mayor, Jonathan Andic (43 años), es el sucesor natural para heredar la empresa y era la mano derecha de su padre. El primogénito de Andic y su primera mujer, Neus Raig, ha mostrado interés en el negocio familiar desde pequeño, desde joven ha sido preparado para ello. Se unió oficialmente a Mango (fundada en 1984) en el 2007, tras terminar la carrera de Comunicación Audiovisual en Estados Unidos. Posteriormente, se encaminó más al mundo empresarial al estudiar en 2008 en Contabilidad y Finanzas para Directivos y Management en IESE Business School, donde Isak era miembro del consejo asesor internacional.

Dentro de la empresa, Jonathan se estrenó con el liderazgo de la división masculina de Mango, el cual sigue siendo un gran éxito: desde que abrió la primera tienda en 2008 hasta los 325 millones de euros que se facturaron en 2023 con esta línea. Actualmente, ejerce como presidente ejecutiva de la marca y forma parte del consejo de administración. El mayor de los hijos Andic ha sido una figura clave en la empresa, especialmente en sus momentos de crisis.

No obstante, cuando su padre quiso dejar la empresa y le dio mayor responsabilidad a su hijo, el resultado no fue tan bueno. Con Jonathan como vicepresidente y Daniel López como director ejecutivo, Mango perdió el 96% de beneficios en 2015, lo que provocó la vuelta de Isak Andic a la empresa tras dos años de pérdidas que ponían en juego su negocio. Con su regreso, mantuvo a López y a su primogénito en la dirección hasta 2018, después volvió a colocar a Jonathan en la línea masculina.

Judith Andic, de 40 años, estudió diseño de modas en el Instituto Europeo de Diseño, aunque nunca ha ocupado ningún rol ejecutivo ni en el consejo de administración de Mango. Hasta 2019 ayudaba con la dirección creativa en la líneas de Mango Premium y Committed, pero, finalmente, se ha encaminado hacia otra empresa de su padre. Administra los negocios patrimoniales de Punta Na, sociedad fundada en 1990 por Isak Andic para agrupar propiedades.

La menor de los tres hijos, Sarah (27 años), ha seguido unos pasos parecidos a su hermana mayor, alejadas de los focos mediáticos. Aunque ha trabajado en Mango -en el departamento de acción social-, no ha ocupado ningún puesto relevante. Estudió moda en el Instituto Marangoni London-School of Fashion y continuó su formación en la prestigiosa Parsons School of Design de Nueva York, lo que le permitió trabajar con marcas como Tous o Aristocrazy.

Los hijos de Andic liderarán Mango junto a Toni Ruiz

Toni Ruiz lleva ejerciendo de consejero delegado de la marca desde 2020. Estudió Economía en la Universidad de Barcelona y tiene un MBA en administración de empresas por la escuela de negocios Iese. Comenzó su carrera profesional en Leroy Merlin España y entró en la empresa de Andic en 2015 como director financiero, cargo que ocupó hasta 2018. Ruiz entra en Mango en época de crisis, después de que Jonathan abandonase la vicepresidencia la volver su padre.

Ruiz ha lamentado la muerte de Anic en un comunicado. "Ha dedicado su vida al proyecto de Mango, dejando una huella imborrable gracias a su visión estratégica, su liderazgo inspirador y su compromiso", ha comentado. Ha dicho también que su pérdida deja "un vacío enorme", pero que toda la compañía de Mango es "su legado y el testimonio de sus logros". Asimismo, ha asegurado que intentará que Mango siga siendo "el proyecto que Isak ambicionaba y del que se sentiría orgulloso".