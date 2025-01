Criptomonedas: esto es lo que predicen los expertos que pasará en cuanto Donald Trump llegue a la Casa Blanca

Donald Trump volverá a ser el inquilino de la Casa Blanca este lunes 20 de enero tras su victoria en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos. El nuevo presidente ha prometido, entre otras cosas, convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas, una declaración que ha despertado gran expectación en el sector.

Analistas y expertos coinciden en que el precio de Bitcoin y otras criptomonedas se ha disparado en los últimos meses por las expectativas de que Trump adopte una postura favorable a los criptoactivos, lo que se traduciría en un marco regulatorio más claro y permisivo. Desde que se conocieron los resultados electorales, el bitcóin ha llegado a superar los 100.000 dólares por unidad, aunque ahora se relaja en el entorno de los 98.000 dólares.



Gráfico de Bitcoin ETF Tracker.

Fuente: Blockworks | Montaje: Vozpópuli

Uno de los hitos que han marcado el precio de las criptomonedas en los últimos meses ha sido la aprobación de los ETF de bitcóin al contado, autorizados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en enero de 2024. Este tipo de fondos cotizados, que replican el precio del bitcóin, han sido un éxito rotundo. Algunos, como el iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, ya acumulan más de 50.000 millones de dólares en activos bajo gestión, lo que supera ampliamente a los ETF de oro.

La elección de Trump como presidente de Estados Unidos no ha hecho más que acrecentar las expectativas de crecimiento del Bitcoin y del resto de criptomonedas. De hecho, la criptodivisa de referencia acumula una subida de un 45% desde el pasado 5 de noviembre, fecha en la que se celebraron los comicios.

Una orden ejecutiva para las criptomonedas

Diversos medios de comunicación, como Bloomberg, The New York Times o The Washington Post se hacen eco de las especulaciones en torno a una posible orden ejecutiva sobre las criptomonedas que podría firmar Trump en su primer día como presidente. Esta orden, según las fuentes consultadas por estos medios, obligaría a las agencias reguladoras a colaborar con la industria y a revisar sus políticas sobre estos activos.

También se especula con que Trump podría crear un consejo asesor para el sector de las criptomonedas y que ordenaría a la SEC que revise sus casos abiertos relacionados con estas divisas digitales, lo que ha despertado el optimismo de empresas como Ripple, que confía en que la agencia abandone su demanda contra ella.

¿Reserva estratégica de Bitcoin?

Otra de las posibilidades que se barajan es que Estados Unidos cree una reserva estratégica de Bitcoin, como la que ya tienen algunos estados, como Texas u Oklahoma. Esta reserva estaría compuesta por los bitcóin confiscados en investigaciones criminales, que actualmente se subastan.

De hecho, la senadora Cynthia Lummis ha presentado un proyecto de ley que propone la creación de una reserva nacional de Bitcoin, que se financiaría con la compra de 1 millón de BTC en los próximos cinco años. Esta medida, que implicaría una inversión de más de 100.000 millones de dólares, podría impulsar aún más el precio del Bitcoin.

El nombramiento de Paul Atkins como director de la SEC también es un factor que ha contribuido al optimismo del mercado. Atkins, que ya ocupó este cargo durante el gobierno de George W. Bush, es conocido por su postura favorable a la innovación en los mercados financieros.

La comunidad cripto celebra la llegada de Trump a la Casa Blanca, pero algunos expertos advierten de que el mercado de las criptomonedas es muy volátil y que las expectativas pueden ser demasiado altas. "Las confluencias nos están diciendo que Bitcoin probablemente no pase de 120.000 dólares este ciclo para ir perdiendo fuerza y darle liquidez a las altcoins (todas las otras criptomonedas) y terminar el ciclo alcista a mediados de 2025", asegura Borja Neira, experto en activos criptográficos y digitales.

Los próximos meses serán cruciales para ver si Trump cumple con sus promesas y si la industria de las criptomonedas se consolida como un sector clave de la economía estadounidense.



Gráfico de Ethereum ETF Tracker.

Fuente: Blocworks | Montaje: Vozpópuli

Las grandes gestoras de inversión, como BlackRock o Fidelity, ya han manifestado su interés por el bitcóin y otras criptomonedas. De hecho, BlackRock considera que el bitcóin es un activo "único" y un "diversificador" de las carteras de inversión. La firma cree que la criptomoneda tiene un potencial de crecimiento a largo plazo superior al de cualquier otro activo.

En cualquier caso, la llegada de Trump a la Casa Blanca abre un nuevo capítulo para el sector de las criptomonedas, que espera con expectación las decisiones que tome el nuevo presidente.