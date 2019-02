CCOO y UGT piden a Sánchez que quite el foco de Cataluña: "A la gente le preocupa más llegar a fin de mes que hablar de un relator"

CCOO y UGT celebran este viernes un acto sindical en la Caja Mágica (Madrid), en el que congregarán a 10.000 personas, para presionar a Pedro Sánchez y exigirle que "se dé prisa" en aprobar por real decreto-ley medidas como la 'contrarreforma laboral' en lugar de centrarse en el conflicto con Cataluña.

"A la gente le preocupa más cómo llegar a fin de mes, si tiene garantizada una pensión o un buen servicio médico, que 'no se qué' de un relator que no sabe muy bien lo que es", ha señalado el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en una entrevista con Vozpópuli, en alusión a la polémica que ha surgido por la decisión de Sánchez de aceptar esa figura para negociar con la Generalitat.

El presidente del Gobierno se ha equivocado de estrategia, ya que "no está siendo capaz de situar un relato social de distribución de renta y de solidaridad intergeneracional (...) ése es el debate sobre el que la izquierda tiene que querer que pivote el país", apunta Sordo.

En su opinión, con este nivel de tensión y confrontación "basado en términos identitarios y de traición a la patria", la izquierda se va a mover mal, por lo que Sánchez debe "trasladar el partido al terreno de juego de los problemas reales de la gente".

El debate político, en el marco conceptual en el que lo ha situado la derecha, está desangrando a la izquierda

Además, los sindicatos urgen al Gobierno a que acelere las reformas a las que se ha comprometido, sobre todo porque la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "se pone complicada".

Si Sánchez no consigue sacar adelante sus cuentas en el Congreso, los sindicatos no creen que pueda acabar la legislatura, ya que consideran que a su principal socio de Gobierno, Unidos Podemos, no le convendría alargarla con los presupuestos prorrogados de Mariano Rajoy.

"Técnicamente puede hacerlo pero a la sensación de debilidad y de 'arrastrar' la legislatura" yo no le veo recorrido si no hay presupuestos", afirma el líder de CCOO.

Creen que el PDeCAT apoyaría la 'contrarreforma' laboral

Los sindicatos quieren que Sánchez pase de las buenas intenciones a las acciones, porque en la práctica "la legislación que implementó el PP durante la crisis y que está creando desigualdad sigue intacta", así que apremian a Sánchez a que intente aprobar un real decreto-ley que derogue algunos aspectos de la reforma laboral de Rajoy.

Sindicatos, patronal y el Gobierno habían llegado a una serie de puntos comunes para elaborar un preacuerdo, y ahora el PSOE está negociando con otros grupos parlamentarios para recabar los apoyos necesarios para que un eventual real decreto-ley fuera aprobado en el Congreso.

CCOO afirma que este trámite saldría adelante, ya que contaría con el apoyo de los partidos que invistieron a Sánchez presidente en la moción de censura.

De ellos, el PDeCAT es el que generaba más dudas, por un lado por las negociaciones paralelas en cuanto a la independencia de Cataluña y, por otro, porque su postura se encuentra más cercana a la de la patronal.

No obstante, Sordo asegura que el PDeCAT no podría permitirse no votar a favor de la reforma. "El PDeCAT tendría muy difícil explicar en Cataluña que se sitúa con el PP y Ciudadanos en contra del decreto y esa es una variable que el Gobierno tiene que valorar".

"Uno de los objetivos de esta movilización es presionar para 'destaponar' este proceso", señala por su parte Pepe Álvarez, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), también en una entrevista con Vozpópuli.

El líder de UGT advierte de que el Gobierno no ha agilizado este proceso porque está sometido a presiones de la CEOE, de los grupos parlamentarios que apoyaban la reforma anterior y no quiere que se cambie, y de algunos ministerios que chocan con el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

No apoyan las propuestas de la AIReF en pensiones

Los sindicatos exigen que, una vez que el Pacto de Toledo emita sus recomendaciones, el Gobierno derogue definitivamente la reforma de las pensiones de 2013, es decir: que acabe con el Índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad.

Su prioridad es que se garantice la suficiencia de las pensiones y proponen que para sufragar el incremento del gasto previsto para pagar pensiones se incrementen los ingresos mediante el destope progresivo de las bases máximas, subiendo los tipos de cotización o creando nuevos impuestos finalistas por ejemplo para las tecnológicas.

Proponen también que se reduzcan las cargas que tienen que asumir la Seguridad Social, como el pago de su propia gestión.

No están a favor, por el contrario, de que se utilice toda la vida laboral para el cálculo de la pensión, ya que eso "bajará las pensiones", ni tampoco apoyan que se incremente la edad de jubilación, tal y como ha propuesto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).