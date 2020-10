Sánchez da la puntilla al turismo al dejar en el aire los viajes de Navidad y Semana Santa

Pedro Sánchez deja en manos de los presidentes autonómicos la posibilidad de confinar barrios, distritos, ciudades, provincias o comunidades completas durante seis meses, prohibiendo la entrada y salida de ciudadanos en sus fronteras a través de un nuevo estado de alarma. La idea del Ejecutivo es extender esta medida por un periodo total de seis meses, hasta el próximo 9 de mayo.

Con esta decisión, los viajes de Navidad y Semana Santa quedan en el aire, un nuevo varapalo para el turismo, que espera unas pérdidas de 106.000 millones de euros este año por el coronavirus, tal y como avanzó la pasada semana Exceltur. Sin tener en cuenta este nuevo estado de alarma, el sector ya esperaba obtener su peor resultado en 25 años, retrocediendo a los niveles de los años 90.

Las aerolíneas ya daban por perdido el 2020, con una programación internacional muy limitada y condicionada a los desplazamientos domésticos que se produjeran a final de año con motivo de las fiestas navideñas. Ahora ese escenario empeora aún más en España, alterando las expectativas para la Semana Santa de 2021, cuando las compañías esperaban recuperar parte de la demanda perdida en nuestro país.

Ryanair, la compañía que más pasajeros transporta por los aeropuertos españoles, ya había reducido su programación este invierno (entre noviembre y marzo) al 40% respecto al año anterior. IAG -el grupo al que pertenece Iberia junto a otras compañías como Vueling o British Airways- también ha anunciado una reducción de capacidad del 60% en el cuarto trimestre del año. Air Europa apenas mantiene uno de cada tres vuelos, situándose ya por detrás de la aerolínea regional Binter Canarias en términos de actividad.

Dos de cada tres hoteles cerrados

Los hoteles también viven tiempos difíciles. La mayoría de la planta hotelera española se mantiene cerrada. En estos momentos, en nuestro país apenas están abiertos el 37% de los hoteles, mientras que en Alemania, Francia e Italia ya lo han hecho más del 80% de los alojamientos, según datos difundidos por las consultoras STR y Cushman & Wakefield. Ambas firmas coinciden en que "el sector turístico y hotelero atraviesa la peor crisis de los últimos 75 años, solo comparable a los periodos bélicos del siglo XX".

La ocupación se sitúa en torno al 33% en aquellos hoteles que están abiertos (37%), mientras que el año pasado la cifra era del 76%. Sin embargo, en algunas de las comunidades más golpeadas por el coronavirus, como Madrid, los alojamientos que se resisten al cierre apenas alcanzan el 15% de ocupación, según la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM). Por contra, las plantas hoteleras de los mercados competidores mencionados han visto cómo las cifras de ocupación se mueven en torno al 40%.

Fuentes del sector turístico temen que los confinamientos totales o parciales de territorios dificulten aún más la recuperación de su negocio

El presidente de Exceltur y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, lamenta que "hayamos llegado a este punto y confía en la responsabilidad de todas las CCAA para mantener a raya la covid", pero también en que "sigan manteniendo la actividad turística garantizando la seguridad para viajar". En declaraciones a Vozpópuli, Escarrer asegura que "este verano los clientes nacionales han mantenido el pulso y han demostrado responsabilidad y seguridad, con menos de 0,7% de casos de contagios en toda la cadena de valor turística".

Fuentes del sector turístico temen que los confinamientos totales o parciales de territorios dificulten aún más la recuperación de su negocio. La petición de mantener este estado de alarma durante seis meses "corresponde únicamente a criterios científicos", ha justificado Sánchez, después de advertir que la incidencia acumulada de la covid en nuestro país se sitúa por encima de los 360 casos por cada 100.000 habitantes. "La situación que vivimos es extrema", ha señalado el jefe del Ejecutivo.

Ingleses y alemanes llegan a Canarias

Canarias es la excepción a esta situación por el bajo nivel de contagios en el archipiélago. Británicos y alemanes ya viajan a las islas gracias al levantamiento de las restricciones de sus países, sin necesidad de guardar una cuarentena de 14 días al volver a su residencia. Según los medios regionales, este fin de semana han crecido un 50% los vuelos desde Alemania a Canarias respecto a la semana anterior. En el caso de Reino Unido, el crecimiento ha sido más moderado por el momento (12%).

El CEO de Meliá celebra esta decisión y defiende que "en este nuevo estado de alarma hay que seguir apostando por los viajes seguros, con la seguridad como primera prioridad, pero haciéndola compatible con la actividad turística, como hemos demostrado que es posible, y como también han asumido países como Alemania y Reino Unido al retirar recientemente sus restricciones para viajar a Canarias".

Sánchez no necesita el visto bueno del Congreso para aprobar este nuevo estado de alarma, pero sí para prorrogarlo más allá de los 15 días de vigencia inicial. Además, el presidente del Gobierno ha recalcado que la duración "no es inamovible" y puede levantarse antes del 9 de mayo si se logra contener la propagación del virus, aunque ha agregado que esos seis meses de duración es el plazo que aconsejan los expertos para superar no solo esta segunda ola, sino la etapa "más dañina" de la covid-19.

Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), entiende que el Gobierno pretende dar cobertura a las decisiones de las comunidades autónomas para controlar el virus, aunque "a corto plazo puede parecer que va en contra de los intereses de la movilidad de las personas y, por tanto, del turismo". "Esperamos que cuando se controle la curva, pasemos de nuevo a valorar esas medidas primordiales para nosotros, como los corredores turísticos, el testeo y la seguridad en los viajes", sentencia.