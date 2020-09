El sobrino de Matutes expandirá su cadena hotelera hasta doblar los activos en dos años

OD Group, el conglomerado empresarial fundado y dirigido por del sobrino de Abel Matutes, Marc Rahola Matutes, planea expandir su división hotelera hasta alcanzar la veintena de activos en apenas dos años. En una entrevista con Vozpópuli, el empresario reconoce que están analizando las oportunidades que va a dejar la crisis del coronavirus en el sector hotelero.

El grupo creado por Rahola cuenta con 250 empleados y una facturación de 22,5 millones de euros en 2019. Está formado por dos marcas hoteleras (OD Hotels y Ryans) y empresas de restauración, inmobiliaria, agrícola, de construcción, ingeniería y arquitectura. También cuenta con su propio fondo de inversión privado, Ocean Group Capital, a través del que pretende captar nuevos activos en el mercado hotelero.

Su primer establecimiento hotelero fue OD Ocean Drive, en Ibiza, al que siguieron otros cuatro más en la isla, uno en Mallorca, otro en Barcelona y un último en Francia, gestionado aún con marca blanca. A esta cartera se incorporarán pronto tres proyectos iniciados en Madrid, Londres y Miami; superando la decena de hoteles. El objetivo de la compañía es doblar esta cartera hasta 2023.

¿Cómo ve el sector hotelero en estos momentos?

Estamos en un proceso de transformación digital que ya venía produciéndose pero que obviamente se ha acelerado por un modelo de supervivencia y ahora se antoja básica y darwiniana. Nos es mucho más fácil entenderlo cuando hablamos de Netflix o Amazon, pero el sector hotelero estaba exactamente en la misma situación. Había una búsqueda constante de maneras de diferenciarse y esto se ha acelerado. Ya no va a sobrevivir el más fuerte y el más grande, sino el que mejor se adapte a los cambios tan rápidos que estamos viviendo.

¿Cómo ha afrontado la crisis OD Group?

Intentamos reinventarnos constantemente y ajustarnos a la realidad para no parar la máquina. Durante la pandemia hemos tendido hacia la reinvención de los eventos. En la época que estamos queremos socializar y la organización de encuentros en un entorno seguro tienen un éxito mucho mayor. Esto lo hemos hecho gracias a una estructura de trabajo que ya veníamos modificando y que nos permite tomar decisiones rápidamente, alejándonos de las fórmulas jerárquicas y complejas tradicionales de la hostelería.

¿Cuántos hoteles tiene ya en cartera?

Ahora mismo tenemos cinco hoteles en Ibiza (tres OD Hotels y dos Ryans), uno en Mallorca y otro en Barcelona. También tenemos un hotel en Francia, en Saint-Tropez, que estamos gestionando con marca blanca a la espera de remodelarlo este invierno y operarlo bajo la marca OD Hotels a partir de junio o julio del año que viene. La obra estaba prevista para este verano, pero la pandemia ha retrasado el proceso, así que decidimos abrirlo mientras tanto y ha funcionado muy bien.

¿Y en proyecto?

Además del hotel de Francia, tenemos en proyecto un hotel en Miami, otro en Londres y otro en Madrid, un cuatro estrellas en el antiguo Real Cinema ubicado en la plaza de Isabel II. Con esto nos situamos en 11 hoteles. Y a parte estamos trabajando para hacer otro pequeño hotel rural en Ibiza en un terreno que tenemos en propiedad.

La apertura del hotel de Madrid se ha retrasado a otoño de 2021

¿Cómo evoluciona la obra del nuevo hotel en Madrid?

El de Madrid está en construcción y esperamos abrirlo entre finales de septiembre y principios de octubre del año que viene. En principio teníamos la intención de abrir en junio del año que viene, pero se ha retrasado porque muchos trabajos se han tenido que suspender durante la pandemia. Pero pese a todo, tenemos claro que es un proyecto icónico por el sitio, la ciudad y el momento. Además, para mí es más fácil planificar a dos años que a dos semanas y de una forma u otra, esto pasará. Madrid me encanta, es una de mis ciudades favoritas y estamos mirando para poder hacer más proyectos.

Este proyecto ha despertado las quejas de la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCyP)...

Hubo mucho ruido y denunciaron al propio Ayuntamiento. Nosotros fuimos muy cuidadosos. Antes de comprar el activo, lo primero que hicimos fue estudiar la parte histórica y arqueológica y preguntar a la Comisión de Patrimonio. La conclusión fue que hubo una guerra civil y muchas reformas que hicieron que todo ese patrimonio no existiese. Por tanto, pretenden salvaguardar lo que ya no existe y no hay ninguna figura jurídica que sostenga eso. Todo se ha realizado dentro del marco de la legalidad.

"En dos años esperamos más que doblar la estructura que tenemos ahora"

La pandemia dejará oportunidades, ¿tienen alguna inversión prevista?

Sí, estamos estudiando propuestas porque hay oportunidades en el mercado y esperemos que en los próximos años más que doblemos la estructura que tenemos ahora mismo, llegando a los 20 hoteles. Nos hemos preparado durante los últimos dos años en capacidad, proyecto y logística para poder hacerlo. Tenemos un fondo de inversión, nuestro propio brazo financiero (Ocean Group Capital), que nos permite seguir creciendo de una manera orgánica sin poner en riesgo la empresa.

¿Qué capacidad inversora tiene el fondo?

Con los nuevos proyectos que tenemos a día de hoy, hemos alcanzado la cifra de prácticamente 90 millones de euros de 'fundraising', que en 'equity' son 90 y en capacidad de inversión 180. Y aparte seguimos creciendo porque el fondo tiene una capacidad de aglutinar hasta 150 millones. Además, evidentemente contemplamos el trabajo con otros fondos que no son finalistas como nosotros pero a los que les interesa o bien alquilarnos los hoteles a nosotros o bien dárnoslos en gestión. En eso también estamos trabajando y por lo tanto tenemos un horizonte para los dos próximos años muy interesante para crecer.

¿En qué ubicaciones están buscando?

Somos españoles y nuestra preferencia siempre es invertir en España, pero tenemos esa mirada al exterior. Ahora estamos desarrollando un proyecto en Londres, donde nos gustaría seguir creciendo. También atendemos oportunidades cerca de hoteles que ya tenemos. Por ejemplo, ya tenemos un OD en Barcelona, pero nos gustaría tener un Ryans en Barcelona. Ahora abriremos un OD en Madrid y tener un Ryans en la capital nos complementaría. Podría decir lo mismo para Mallorca.