Sanción a un usuario de Tinder por robar la identidad de un piloto de combate para ligar

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 1.600 euros a un usuario de Tinder, red social dedicada a facilitar las relaciones entre hombres y mujeres, por suplantar la identidad de otro con el objetivo de ligar con chicas.

La situación la destapó un tercero que se comunicó con el denunciante a través de Instagram, conversación en la que le alertó de que una persona estaba utilizando sus fotografías para cortejar a chicas en Tinder. En una de esas fotografías aparecía una persona con un casco delante de un hangar con un avión, con la leyenda 'Piloto de las Fuerzas Armadas'. También publicó dos fotos más, una en la que aparece en un vehículo y otra con una moto de agua.

El denunciante asegura que la persona que le avisó le dijo que la persona que usurpó su identidad “intentó ligar con ella“, y que “le envió a través de WhatsApp varias fotos de él sustraídas de la red social Instagram y de Facebook”. Además, usó varias fotos más que el afectado reconoce no saber de dónde pudo sacarlas, dado que no las ha subido nunca a red social alguna. Incluso, dos de las fotos utilizadas por el denunciado no le pertenecen a él, aunque sí aparece en las mismas.

El denunciado utilizaba esta estrategia en Tinder como puerta de entrada para avanzar en conversaciones con chicas a través de WhatsApp. En alguna de las conversaciones que mantuvo con varias chicas aseguró ser instructor de vuelos de combate. "Soy instructor de vuelo en test y de combate. Además de controlador militar, tengo varios cargos", describe la resolución, publicada hace sólo unos días por la AEPD y a la que ha tenido acceso Vozpópuli. Además, también se hizo pasar por piloto de hidroaviones.

Pesquisas en Tinder

Para recoger más información, el denunciante reconoció ante la Agencia Española de Protección de Datos que usó un perfil real en Tinder en el que declaró en la descripción del mismo que su identidad había sido suplantada, pidiendo datos a los usuarios que pudieran darle algún detalle al respecto. "Estoy buscando información sobre mis fotos, ya que han sido robadas”.

La acción dio sus frutos, tal y como explica el afectado. “Varias chicas se ponen en contacto conmigo a través de dicha red y me pasan datos a través de WhatsApp, así como fotos que comparte el individuo, y conversaciones sexuales con dichas mujeres. En esas conversaciones alteran fotos mías con fotos semidesnudo de otras personas que no sé de dónde las habrás sacado".

En una de las conversaciones con una chica que habló con el suplantador de identidad, esta le pregunta al afectado si realmente es instructor de vuelo, a lo que este responde que lo fue en su día pero que "ahora trabajo en Iberia. Sé que (el denunciado) tiene un número de teléfono con mi foto, el muy desgraciado”, y pregunta a la chica si el suplantador aún tiene el perfil activo en Tinder, a lo que ella responde que "no, yano está".

El denunciante logró finalmente confirmar la identidad de la persona que le suplantó la identidad haciendo una llamada anónima al mismo tras conseguir su número de teléfono, presumiblemente a través de una de las chicas con las que intentó ligar.