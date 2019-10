Roures ‘tira’ de Miguel Cardenal para ganar la guerra por la propiedad mundial del VAR

La disputa por la titularidad del VAR es una cuestión que preocupa en Mediapro. La productora catalana de Jaume Roures, una de las principales comercializadoras de la tecnología del VAR a nivel mundial, afronta como parte interesada la lucha que emprenden en estos momentos los particulares Francisco López, Miguel Galán y Antonio Ibáñez por reivindicar la propiedad intelectual, industrial y la invención del producto respectivamente.

La Justicia española investiga una denuncia por estos asuntos contra la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol. Oficialmente, Mediapro mantiene un conflicto con Galán por la marca 'VAR'. La productora defiende que tenía ese producto registrado como 'VAR' a secas cuando el presidente de la patronal española de entrenadores registró la marca 'VAR - Video assistant referee' por 850 euros en Europa el pasado mes de enero.

Justo cuando vencía el plazo para que Mediapro presentara sus alegaciones contra las reivindicaciones de Galán, la productora solicitó una ampliación extraordinaria de los tiempos

El pasado 16 de octubre, justo cuando vencía el plazo para que Mediapro presentara sus alegaciones contra las reivindicaciones de Galán, la productora solicitó una ampliación extraordinaria de los tiempos, hasta diciembre, según consta en el expediente de la Euipo destinado al efecto. Se especula con que podría tratarse de una forma de ganar tiempo antes de presentar un recurso a la reciente decisión de la Oficina de Patentes española, favorable a Galán, pero también de llegar a un acuerdo con la otra parte antes de que la Euipo se expida.

En cualquier caso, parece claro que la productora muestra un interés llamativo en abordar el conflicto planteado por los reclamantes ahora aliados. Según ha podido saber Vozpópuli, el expresidente del Consejo Superior de Deportes y ahora encargado de la proyección internacional de Mediapro, Miguel Cardenal, ha abordado el asunto personalmente.

Posibilidad de acuerdo

El propio Miguel Galán ya dijo en su momento a este medio que llegar a un acuerdo de comercialización de Mediapro está entre las posibilidades.

"No tengo en principio problemas en sentarme a negociar con Mediapro, a mí y a ellos, sin ir más lejos, nos unen diferencias con Rubiales (presidente de la RFEF, una de las personas contra las que Francisco López se ha querellado)", afirmó entonces Galán.

"El problema es que hace falta que podamos alcanzar un acuerdo justo para todos. Lo que queremos es llegar a un acuerdo sobre la explotación comercial del VAR que satisfaga las reclamaciones que consideramos justas", dijo entonces. "Hace poco empezamos a tener reuniones tanto con Mediapro como con gente de la propia Federación, pero si no media acuerdo alguno seguiremos adelante con la querella, la Euipo -que no contemplo que no me dé la razón porque supondría ir en contra de lo que ya ha dicho la oficina española-, y una demanda por lo civil si la querella penal es desestimada".