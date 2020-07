La confusión con la renta mínima lleva a algunos parados a rechazar empleos

Aunque el Gobierno y los medios de comunicación se han esforzado en explicar qué es el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y qué requisitos hay que cumplir para poder solicitarlo, hay personas que no tienen claro si podrían optar a recibirlo y esto les está llevando a rechazar puestos de trabajo temporales, según lamentan los hosteleros de Cantabria.

Es lo que ocurre en el sector de la hostelería en esa comunidad, según el presidente de su asociación principal, Ángel Cuevas, que explica a Vozpópuli que los hosteleros están llamando a trabajadores estacionales a los que suelen llamar cada año a principios de verano y que hasta estas fechas están inactivos y que la respuesta que les dan es que "no tienen previsto incorporarse porque están preparando los papeles para pedir la renta mínima".

No se trata de que esas personas prefieran cobrar la renta mínima que trabajar, sino que creen que antes de incorporarse a un trabajo a tiempo parcial o estacional es preferible intentar que les concedan el Ingreso Mínimo Vital.

"Hay bastante desinformación respecto al Ingreso Mínimo Vital, la gente cree que por estar en el paro va a cobrar esta ayuda. Hay desinformación, así que desde la asociación queremos trasladarles el mensaje de que probablemente cuando intenten acceder a la renta mínima no van a poder, así que les pedimos por favor que se informen antes de rechazar un empleo", explica Cuevas a este medio.

Toque de atención

Su asociación recibió en junio llamadas de muchos negocios quejándose de que les estaba resultando complicado encontrar mano de obra, de ahí que hayan decidido decir públicamente que hay falta de información. "Es algo generalizado, desde la asociación nunca sacamos el altavoz cuando se trata de una cosa aislada, bastantes hosteleros nos han llamado", apunta.

Señala además que en todo el país "hay 15.000 puestos de trabajo en el sector de la hostelería que son fijos, pero cada año en la campaña de verano se crean otros 10.000. En esta ocasión, algunos de ellos creen que será preferible para ellos optar a la renta mínima que incorporarse a trabajar", según Cuevas.

"No saben, por ejemplo, que van a mirar el nivel de renta del año pasado. Sólo con ese criterio ya no lo van a conseguir. Es muy difícil que una unidad familiar no haya llegado al nivel de ingresos que marca la norma, creemos que va a poder acceder poca gente, así que queremos dar un toque de atención", alerta.