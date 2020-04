La banca aprovecha los préstamos del coronavirus para abusar de sus clientes

La banca está incurriendo en prácticas alejadas del espíritu de la norma a la hora de comercializar los préstamos avalados por el Estado a través de la línea ICO Covid-19, a pesar de las advertencias del Banco de España o del mismo organismo público.

Este diario ha recopilado en los últimos días testimonios de clientes de banca, pequeños empresarios, autónomos, a los que su entidad les ha ofrecido un préstamo de este tipo saltándose aparentemente las instrucciones de funcionamiento de los mismos. La identidad de las fuentes consultadas, de toda confianza, queda en el anonimato, así como la de los bancos en cuestión, los mayores del sector en España.

"Me llamaron la semana pasada, cuando todavía ni siquiera estaba formalizada la nueva línea de avales del ICO", cuenta el socio fundador de un conocido despacho de abogados de Madrid. "Pero es que no lo necesitaba, no se cómo se les ocurrió llamarme", dice. "Sobre las finanzas de uno, no lo sabe nadie mejor que el banco de uno", apunta, "conocen perfectamente cuál es mi estado financiero, saben que no lo necesito".

"Me llamó mi asesor del banco el miércoles pasado", comenta la propietaria de una pequeña empresa tecnológica. "Me ofreció un préstamo ICO Covid-19, 50.000 euros, aunque no lo necesito", explica. "Me insistió en que las condiciones son buenísimas, al 1,5% de interés". "No tengo ningún riesgo, me llamó el director del banco de mi sucursal, tengo un pequeño crédito concedido de 20.000 euros al 3% del año pasado, con los 50.000 euros cubro ese crédito, lo amortizo, pago un 1% de cancelación del anterior".

La misma fuente añade que cuando le preconcedieron la pasada semana el préstamo, su asesor del banco le dijo que tenía que contratar un seguro de vida para que le fuera concedido. "Ayer le dije que había leído que no debía estar vinculado la contratación del seguro y me ha dicho entonces que es voluntario, y le he dicho que no lo quiero, claro", dice. "Para que te den el préstamo parece que lo mejor es que no lo necesites", concluye.

El Consejo de Ministros aprobó el 24 de marzo las condiciones para acceder al primer tramo de avales otorgado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por importe de 20.000 millones de euros (de un total de 100.000 millones), publicado en el BOE el 26 de marzo.

El tramo de los 20.000 millones se divide en uno de 10.000 millones para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes, y en otro por la misma cantidad para grandes empresas.

En el caso de autónomos y pymes el aval garantizará el 80% del principal de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones.

La entidad financiera, explica el organismo dependiente del Ministerio de Economía, "tiene la obligación de garantizar que los costes de las nuevas operaciones y renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis de la Covid-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura".

Además, "las entidades financieras deberán trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval público en forma, entre otras opciones, de menores intereses o mayor plazo, o más financiación, o periodo de carencia del principal, etc. El banco "no podrá condicionar la aprobación de estos préstamos a la contratación por el cliente de ningún otro servicio o producto", advierte.

La financiación avalada, subraya el ICO, "no se podrá aplicar a la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes".

"Están haciendo auténticas golfadas"

Hay entidades de crédito "que se están comportando como chacales, se están cometiendo auténticas golfadas", dice Eduardo Abad, presidente de la segunda mayor asociación de autónomos de España, UPTA.

"El Estado embargará a quienes ahora están pidiendo préstamos ICO Covid-19 y no puedan pagarlos; no hay peor acreedor que Hacienda"

"La propietaria de un bar ha tenido una llamada de su banco; le han dicho que cuenta con dos pólizas y que se lo pueden convertir todo en préstamo ICO", narra. "Y ha 'precontratado' un seguro de vida junto al préstamo que se hará efectivo dentro de seis meses", añade.

"Otra empresaria ha pedido a su banco un préstamo ICO Covid-19 por importe de 8.000 euros; cuenta que lo estaban ofreciendo al 1,5% de interés, pero a ella se lo han ofrecido al 2,5%. Cuando ha preguntado por qué, el banco le ha respondido que ella tiene más riesgo que otros".

"Se está tratando de cambiar por parte de alguna entidad préstamos que ya existen con ellos y convertirlos en préstamos ICO", advierte Abad, "se está pervirtiendo un sistema que se ha puesto para ayudar a los que necesitan un mínimo de liquidez para que sus negocios sobrevivan".

El Estado embargará

"Varios clientes con los que trabajo han tenido llamadas de sus bancos para ofrecerles un préstamo ICO Covid-19, y con los mismos lo que van a hacer va a ser amortizar los créditos anteriores que tenían", dice el director de una firma especializada en reestructuraciones.

La asociación española de banca dice que considera "inaceptable" que se obligue a suscribir un seguro de vida con los préstamos ICO

"Pero la gente debe ser consciente de lo que está haciendo al contratar estos préstamos, al fin y al cabo, es endeudarse", advierte. "El Estado avala la mayor parte de estos préstamos, lo que quiere decir que dentro de un año o dos años, si el deudor no puede devolver los préstamos, el Estado le va a embargar sus bienes por el importe correspondiente", subraya.

"Y no hay peor acreedor que el Estado. Incluso si el empresario se declara en concurso, Hacienda siendo acreedor privilegiado podrá embargar sus bienes, no concederá quitas ni negociará con el concursado", recuerda.

Errores humanos

La banca, por el contrario, considera que las prácticas están siendo correctas. Así lo cree José Luis Martínez, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), quien asegura que los bancos asociados están actuando de forma transparente en los préstamos ICO, cooperando con las autoridades.

Martínez considera, en declaraciones publicadas por La Vanguardia, que "errores humanos no pueden empañar políticas correctas". El representante de la asociación presidida por José María Roldán destaca que la asociación considera "inaceptable que se obligue a suscribir un seguro de vida con los préstamos ICO".

Martínez concluye que "lo prioritario en estos momentos es ayudar a autónomos, pymes y empresas a que superen el impacto de la crisis sanitaria y que se reactive la economía cuando se levante la situación de alarma actual".