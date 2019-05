Más presión para la banca: el euríbor vuelve a hundirse tras nueve meses de subidas

El euríbor a doce meses ha vuelto a caer en el mes de mayo poniendo fin a una racha alcista que comenzó en el verano de 2018 y añade más incertidumbre a que pueda terminar el año en positivo. El índice al que se referencia la mayoría de las hipotecas en España entró en terreno negativo en 2017. Ese año comenzó una espiral bajista que provocó su caída hasta su mínimo históricos de hasta el -0,186% en enero de 2018.

Tras los mínimos, el euríborcomenzó a subir, con la premisa de que el Banco Central Europeo no iba a tardar en comenzar a elevar los tipos. Un hecho que no ha sucedido hasta la fecha y que no se prevé que suceda hasta 2020.

La tensión comercial y la inesperada desaceleración de la economía han sido factores que han provocado esta nueva caída. En el mes de mayo, el índice ha perdido 36 puntos básicos, lo que lo sitúa en el -0,148% a fecha de este jueves.

Mejora del margen

La recuperación tuvo un efecto positivo sobre el margen de intereses de los bancos. Aunque fue mínimo, es importante, porque ya no restaba. Lo que más ha aportado a la repreciación de la cartera crediticia ha sido el crecimiento de los volúmenes.

A pesar de que la caída es aun muy débil y no se puede decir que esté marcando una tendencia, los bancos tendrán que tenerlo en cuenta porque puede presionar a la cuenta de resultados si sigue cayendo a este ritmo. De ser así, los bancos se verán obligados a revisar y mejorar las políticas de establecimiento de precios, lo que podría provocar un endurecimiento de las condiciones.

Hipotecas a tipo fijo

Asimismo, esta volatilidad en el índice podría repercutir también en la contratación de hipotecas a tipo fijo, siguiendo la tendencia de este ejercicio.

En enero de este año, la firma de nuevas hipotecas un 76% en un solo mes y un 22,5% en comparación interanual, hasta alcanzar los 36.832 contratos, un 37,2% de los cuales se formalizaron con un tipo de interés fijo.

El importe medio de esos préstamos fue de 121.036 euros, un 0,7 % inferior al correspondiente a un año antes y un 4,2 % menos que el mes anterior, según los datos provisionales que ha publicado este miércoles el INE.

En total bancos, cajas y cooperativas prestaron en enero a sus clientes 4.458 millones de euros para comprar una vivienda, un 68,5 % más que a cierre de diciembre de 2018 y un 21,6 % más que en el mismo mes de 2017.