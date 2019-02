El gurú Paramés asegura que Bankia tiene capacidad para cumplir con su plan estratégico

Francisco García Paramés ha afirmado este martes que el ambiente actual para la banca no es bueno, pero que no le preocupa su inversión en Bankia porque ahora cotiza con descuentos de hace más de ocho años y no cree que tenga problemas en cumplir con su plan estratégico. "La compañía ha caído un 50% hasta el precio de la salida a Bolsa. Hay poco riesgo en este momento", ha destacado el inversor.

Durante la celebración en Madrid de la III Conferencia Anual de Inversores de Cobas AM, el gurú español volvió a entonar el mea culpa ante su error de inversión en Aryzta, que ha tenido una caída de la rentabilidad del 11,7% en 2018. A este tropiezo también se le sumó el de Teekay, que sufrió un descuento del 5,7%. Por el contrario, los valores que más ayudaron a la evolución de las carteras fueron Nevsun Resources (+0,6%) y por Israel Chemicals (+1,7%), empresa de la que Cobas salió en el cuarto trimestre de 2018 tras revalorizarse un 51%.

Sacará sus ahorros de Bestinver

Paramés ha asegurado que su intención es tener todos su ahorros invertidos en Cobas, como prueba de su fe en su tesis de inversión. Ha matizado que aún le queda un 50% de su dinero en la gestora capitaneada por Beltrán de la Lastra y ha celebrado que pueda retirarlo desde septiembre de este año.

En la cartera ibérica, las contribuciones más negativas se dieron por parte de Duro Felguera (-3%) y DIA (-2%). Cobas aprovechó las caídas del mercado en la última parte del año para entrar o aumentar su posición en compañías que conoce desde hace mucho tiempo. Entre ellas Semapa, la vía más eficiente y barata de comprar Navigator; Acerinox, cíclica deprimida con poca deuda; Meliá, en la que sólo el valor de sus inmuebles equivale a más de 15 euros por acción, a lo que habría que sumar el valor de su negocio de gestión hotelero, y Sacyr por el valor que tiene su cartera de concesiones.