Los trabajadores de Nissan plantan a Frank Torres en el inicio de las negociaciones

Primeras reuniones previstas para abordar el cierre de las plantas de Nissan en Barcelona y primeros roces entre representantes de los trabajadores y la directiva, esta última con el catalán Frank Torres como cabeza visible y máximo responsable de llevar el complejo proceso a buen puerto. Y es que los sindicatos no han acudido a la segunda reunión prevista para negociar el cierre de las plantas de Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca, mientras que la multinacional ha apelado de nuevo a los representantes de la plantilla a sentarse a negociar.

Fuentes sindicales han explicado a Efe que los comités locales de Nissan en Barcelona no reconocen el inicio de estas negociaciones porque consideran que todavía no ha finalizado el período de consultas en el comité europeo de Nissan, y que no disponen de toda la información requerida a la multinacional para defender los derechos de los trabajadores de la compañía en Barcelona.

La directiva, por su parte, que ya ha presentado el expediente de regulación de empleo para despedir a los más de 2.500 trabajadores de esas plantas, sí considera iniciado el período de consultas y, en un comunicado, Frank Torres, el directivo designado por Nissan para liderar el cierre, ha hecho un llamamiento público a que todas las partes se sienten a dialogar como una solución posible para tratar de avanzar en el proceso. Ya en la anterior reunión, la del pasado 30 de junio, los sindicatos se negaron a firmar el acta por el cual se iniciaba el período de consultas alegando el mismo motivo: que el período de consultas aún no había concluido en el comité europeo y que, en consecuencia, no correspondía iniciar la negociación a los comités locales.

Para el comité de empresa es algo fundamental, pues el proceso local tiene que comenzar una vez finalice el proceso europeo porque para defender bien a las más de 25.000 familias afectadas necesitan disponer de toda la información solicitada, algo a lo que Nissan, según los representantes sindicales, hace oídos sordos. Por ello, a la segunda reunión entre ambas partes convocada para ayer los representantes de los trabajadores se han ausentado.

"Los representantes de la empresa dentro de la comisión negociadora lamentan la postura de la representación social y reiteran la importancia de abrir un diálogo con el fin de poder avanzar en las negociaciones", ha asegurado Nissan en un comunicado. A diferencia de la primera reunión, este lunes sí que había acudido al encuentro Frank Torres, el directivo que debe negociar el cierre de las plantas de Barcelona. Torres confía en encontrar la mejor solución para las partes durante todo este proceso.

"Tras la constitución de la mesa de negociación el pasado 30 de junio, el período formal de consultas ya se ha iniciado, y es necesario, y por eso hago un llamamiento público a que todas las partes nos sentemos, porque el diálogo es la mejor manera de avanzar", ha subrayado el directivo catalán, que fue director general de Nissan en España y ahora es vicepresidente ejecutivo de Nissan para Rusia.

La próxima reunión fijada por Nissan para negociar el cierre de las plantas catalanas es el próximo 10 de julio. En la anterior, Nissan dejó claro que quería concluir la negociación el próximo 30 de julio y se mostró dispuesta a dejar fuera del ERE a unas 400 personas, las 300 que emplea el centro de I+D y otro centenar del área de compras.

Nuevos proyectos con o sin Nissan

Por su parte, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha hecho un llamamiento al diálogo para llegar a un acuerdo sobre Nissan y ha dicho que, pese a las dificultades, están surgiendo y surgirán nuevas oportunidades para hacer de Barcelona un gran polo de atracción de la automoción, un sector que representa el 10,2% del PIB catalán. En rueda de prensa, Sánchez Llibre ha querido dar un mensaje de optimismo y ha dicho que desde Mesa de la Automoción, creada por la patronal, "están esperanzados" y que están surgiendo y surgirán nuevas oportunidades para Barcelona en el mundo de la automoción y la movilidad.

"No puedo decir más", ha dicho, a la vez que ha insistido en que Barcelona, con las infraestructuras, con el Puerto y la Zona Franca es una "ubicación extraordinaria" para que este ecosistema del automóvil y de la movilidad puedan seguir "siendo relevantes en nuestro país" y una de las mejores zonas del mundo para seguir siendo un polo de atracción a la movilidad, "con Nissan, ojala fuese así, con una parte de Nissan o sin Nissan".

Ha explicado que desde Foment, en colaboración con los miembros de la mesa y las diferentes administraciones públicas, han empezado a trabajar para diseñar los nuevos proyectos industriales, con la participación de Nissan, si es posible, o sin la participación de Nissan, si no hay acuerdo, para generar este nuevo ecosistema del automóvil y la movilidad con fondos que provendrán de la UE. Por ello ha insistido en hacer un llamamiento al diálogo entre las partes de Nissan para poder "encarrilar" este gran proyecto industrial que seguramente surgirá después de esta decisión de Nissan.