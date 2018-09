Los cinco mensajes velados del Banco de España al nuevo Gobierno

El Banco de España se unió este martes a la avalancha de rebajas de previsiones que hemos visto en las últimas semanas, con un recorte de sus cifras de crecimiento y empleo para 2018, 2019 y 2020. Planteó un escenario poco alentador y plagado de riesgos para el Ejecutivo y aprovechó la ocasión para enviar algún que otro mensaje velado al equipo de Pedro Sánchez.

Las cifras no son buenas: PIB crecerá un 2,6% este año, un 2,2% el año que viene y un 2% en 2020, menos de lo que estima el Gobierno. Y la desaceleración afectará considerablemente a las cifras de paro, de déficit y deuda pública. Pero ahí no acaba todo: las cosas podrían empeorar porque los riesgos para España han aumentado tanto fuera como dentro de nuestras fronteras.

La debilidad parlamentaria es precisamente uno de los riesgos que ve el Banco de España. Y, aunque dice que quiere mantenerse al margen de las negociaciones para no interferir y evita valorar públicamente las medidas económicas que se están poniendo sobre la mesa, lo cierto es que no puede evitar dejar escapar algún que otro mensaje en el que deja caer que el rumbo que toma a veces el diálogo no le convence.