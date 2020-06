El duelo entre hermanas, Villarejo y un fondo de EEUU por La Finca: "O dinero o cárcel"

"O dinero o cárcel". Así resumen fuentes conocedoras el esquema actual de la batalla que se desarrolla ahora alrededor de la promotora de urbanizaciones de lujo La Finca, o, lo que es lo mismo, el duelo por el reparto de los 1.000 millones que dejó en una herencia sin diseñar el prototipo del promotor hecho a sí mismo, Luis García Cereceda, en 2010. La joya de la corona es el vehículo cotizado de la promotora, con activos por 790 millones al cierre del último ejercicio tras salir al parqué unos meses antes con 725 millones (su capitalización bursátil sigue, igualmente, en los 170 millones).

La mayor de las hijas de Luis y quien trabajó junto a él los últimos años, Susana García Cereceda, dueña hoy del 50,01% (un 18,68% directo) de La Finca tras hacerse con el control de la mayor parte de la herencia, afronta horas clave para su futuro. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 16,5 años de cárcel para ella por haber espiado a su hermana Yolanda con los servicios del excomisario de la policía nacional José Manuel Villarejo, para quien la Fiscalía pide por este caso otros 38 años.

Yolanda -que tuvo que afrontar que un juez la declare incapacitada para hacerse cargo de su vida y de sus hijos desde 2011 hasta 2018- le pide a Susana, además, unos 22 millones de euros en concepto de compensación por unas presuntas prácticas ilegales que acontecieron fundamentalmente entre 2012 y 2014, y que permitieron a la mayor de las Cereceda acceder a información privada (en especial, sobre relaciones sentimentales) para erosionar la vida pública y privada del resto de contendientes de la herencia de su padre.

Entre las víctimas de las presuntas ilegalidades de Susana aparecen, además de su hermana menor, la viuda de Cereceda, Silvia Gómez Cuétara (que además de las penas de cárcel reclama 250.000 euros de indemnización), y el arquitecto predilecto de Luis y luego desahuciado conflictivamente de la promotora por la gestión de Susana, Joaquín Torres (que reclama "justicia" y 10 millones de compensación).

A Susana, que pagó unos 340.000 euros de la empresa familiar a Villarejo, se le acusa de cohecho, revelación de secreto de empresa y particulares. La mayor de las Cereceda asegura que no sabía que Villarejo era policía nacional y ha consignado una partida de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil, una cifra "simbólica" que augura que podría acceder a un acuerdo para evitar el juicio, señalan fuentes conocedoras.

Runrún y silencio oficial

En paralelo al proceso judicial, la propia Yolanda ha maniobrado para obligar al segundo mayor accionista de La Finca entrado bajo la gestión de Susana, el fondo de inversión estadounidense Värde, a posicionarse en la Junta de Accionistas de este martes sobre la continuidad de la mayor de las Cereceda en el Consejo de Adminstración. Y ello, apelando literalmente en un punto de la orden del día al compliance y al código ético del fondo frente a un socio que ya está imputado y procesado y para el que la Fiscalía pide 16,5 años de cárcel.

A preguntas de este medio, desde el fondo estadounidense no han emitido respuesta. Tampoco ha habido comentarios oficiales desde La Finca.

"Susana no pensaba que esto iba a llegar tan lejos, lo subestimó y se le ha ido de las manos. La historia pasa por si sigue o no como principal accionista de La Finca. En la Junta del martes puede no pasar nada, pero antes o después tendrá que dejar de estar al mando", apuntan fuentes conocedoras a este periódico. "Yolanda está muy dolida por todo lo que pasó, pero no hay que perder de vista que serán siempre familia".

Otras fuentes apuntan a que Yolanda podría aprovechar la Junta de Accionistas de este martes no solo para desgastar a Susana sino para tantear las intenciones de Värde sobre su parte, toda vez que la menor de las Cereceda dispondría de socios inversores a través de otras partes 'víctimas' en el proceso judicial, capaces de hacer una oferta.

Juan Antonio Perez Simón, actual pareja de Silvia Gómez Cuétara, tiene una relación cercana al magnate mexicano Carlos Slim, dueño de la constructora FCC, la promotora Realia y participaciones en Prisa y las promotoras Metrovacesa y Quabit.

"Pueden sacar a relucir mucho dinero", señala una fuente cercana al entorno que controla actualmente La Finca. La obligación de permanencia de Värde en La Finca venció el pasado mes de diciembre, unos meses después de que la promotora comenzara a cotizar, lo que explica que el fondo esté abierto a escuchar ofertas.

Acuerdo económico

En cualquiera de los casos, fuentes cercanas a las partes querelladas contra Susana señalan que ellas están predispuestas a que el caso no llegue a juicio siempre que se alcance un "acuerdo económico favorable a ellas".

"La indemnización por daños morales no se puede cuantificar pero sí la económica, a nadie le interesa que un tema que además es familiar se extienda y vaya a juicio, con riesgo de cárcel, si se puede resolver económicamente antes", señala una de las fuentes consultadas.

Desde el entorno de Susana se reconoce un shock tras la petición de la Fiscalía y la predisposición a alcanzar un acuerdo que evite el juicio, si bien ponen en un extremo, hasta ahora inimaginado, la posibilidad de perder el control sobre La Finca.