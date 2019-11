Inditex fracasa con Massimo Dutti en Italia

No es habitual queInditex fracase con un negocio. Y más extraño resulta que una marca como Massimo Dutti no triunfe en Italia. Pero ambas cosas han sucedido. Según detallan fuentes del sector a Vozpópuli, el gigante textil español ha decidido frenar la expansión de su marca de moda masculina en el mercado italiano porque su negocio no evoluciona conforme a la expectativas.

“Cuando un gigante como Inditex lleva tantos años con un producto en el mercado y no lo desarrolla, es porque no funciona”, destacan estas mismas fuentes. El gigante de Arteixo lanzó Massimo Dutti en Italia en 2004. Ese año se estrenó con dos tiendas y, 14 años después, su red se sitúa en ocho tiendas, según el último dato facilitado en su memoria anual de 2018.

Una cifra significativa si se tiene en cuenta la evolución de alguna de sus marcas ‘hermanas’. Pull&Bear entró de golpe en Italia con siete establecimientos un año después que Massimo Dutti y, en 2018, su expansión se elevaba hasta las 56 tiendas. Un caso más relevante es el de Stradivarius que aterrizó en este mercado en 2006 y ya cuenta 84 puntos de venta en este mercado. Por su parte, Zara ha pasado de una primera tienda en Milán en 2001 a contar con 101 tiendas en todo el país.

El principal problema de Massimo Dutti en Italia es que la moda de hombre está gobernada por varios ‘capos’ regionales. Gutteridge, perteneciente a los napolitanos del Grupo Capri, y los romanos de Dan John conquistan al consumidor italiano por su precio, su calidad y su capacidad para adaptarse a sus gustos. Unas características que comparten otras marcas como Libero. Este dominio regional del mercado de la moda masculina complica el desarrollo del resto de forasteros como Primark, Mango y H&M, mientras que firmas como Springfield directamente han decidido no entrar en Italia.

“Crecimiento constante”

Inditex niega que Massimo Dutti haya fracasado en Italia. La compañía afirma a este medio que la marca ha tenido un desarrollo muy importante en este mercado en los últimos años, “con crecimiento constante y muy buena recepción de los clientes”, afirman. Una evolución que no se puede contrastar con cifras de facturación porque son datos que la compañía no comparte.

La matriz de Massimo Dutti apunta que esta marca tiene presencia comercial en las calles más emblemáticas de las principales ciudades; las más turísticas del país. Inditex señala que la apertura de la flagship de la marca en la Galería Vittorio Emanuele de Milán a finales de 2017, la reforma de su tienda de experiencia en Florencia o la ampliación de su emblemática tienda en la Galleria Colonia de Roma evidencian su apuesta por este mercado. "Junto con la plena integración de la plataforma de tiendas y online", añaden.

Massimo Dutti representa el 2% de la red de 388 tiendas que tiene Inditex en Italia, cuando este porcentaje se eleva hasta el 10% en el global del grupo

Con respecto a la evolución de su red, explican que Massimo Dutti está inmerso con el resto del grupo en apostar por tiendas cada vez más grandes en las que ofrecer una experiencia de compra más completa al cliente. "Massimo Dutti ha aumentado progresivamente su superficie comercial en este mercado", apuntan. Unos datos de evolución de espacio de venta que tampoco se desvelan.

La firma representa el 2% de la red de 388 tiendas que tiene Inditex en Italia, cuando este porcentaje se eleva hasta el 10% en el global del grupo. Marcas como Zara han logrado una expansión constante año tras año, pero la cadena masculina del grupo no ha logrado esta estabilidad. "Mientras que Inditex tiene como única dificultad con Zara encontrar ubicaciones que encajen con su modelo y al precio adecuado, con Massimo Dutti el problema directamente es que no funciona", concluyen estas mismas fuentes.