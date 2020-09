La hostelería vende un 50% menos que antes del covid: “La situación es dramática”

La hostelería española no consigue levantar la cabeza tras la pandemia. Tras meses con la persiana echada y con fuertes restricciones en el sector, sobre todo en materia de aforos y horarios, los bares y restaurantes no consiguen recuperar el nivel de ventas previo al estallido de la crisis del coronavirus. De hecho, no llega a la mitad.

Así se desprende de los datos que maneja la empresa de investigación de mercados The NPD Group, que recoge que el gasto de los españoles en hostelería se situaba la última semana de agosto al 53% de los niveles pre pandemia. Esta cifra representa un retroceso de diez puntos en comparación con la primera semana de julio, cuando se alcanzó el pico de consumo de este verano, y lleva el nivel de ventas del sector "al punto más bajo desde el fin del estado de alarma a finales de junio", recalcan desde la consultora.

En este sentido, si bien durante el verano el sector ha ido recuperando parte de sus ventas -hasta el 70% en algunos bares de tapas o restaurantes de comida rápida-, las últimas semanas han vuelto a hacer caer la gráfica, coincidiendo con el fin del periodo estival y el aumento de los rebrotes.

Unas cifras que no sorprenden en el sector, que insiste en que su área es una de las más afectadas por la pandemia. "Ha sido una temporada de verano dramática, con miles de empresas funcionando a pérdidas, con unos umbrales que no les permiten la subsistencia a largo plazo… y estamos a las puertas de un auténtico drama desde el punto de vista de supervivencia de las empresas y destrucción del empleo", explica Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, en conversación con Vozpópuli.

Piden medidas compensatorias

Para Gallego, las restricciones impuestas sobre el sector, y que les han llevado a los tribunales, lo que hacen es "complicar más la viabilidad". En concreto, protestan por medidas como el cierre de los locales a la 1 de la mañana, la limitación de hasta 10 personas por grupo, la prohibición de fumar a menos de dos metros de distancia o el cierre de las discotecas.

En esta línea, desde Hostelería de España exigen "la justificación objetiva científico técnica de lo que se está aprobando". "Es fundamental que las medidas higiénico sanitarias puedan ser discutidas, nos parecen decretos imperfectos porque generando una pérdida en empresas no establecen ninguna medida compensatoria", insiste Gallego.

Este miércoles, esta patronal ha organizado unacto público de reivindicación "ante la excesiva culpabilización del sector".junto con Hostelería de Madrid la Plataforma por el Ocio, España de Noche y más de 50 organizaciones provinciales.

“Se han perdido dos meses de crecimiento, no sólo de ventas, sino también de construcción del negocio, de recuperación de visitas de los clientes a los restaurantes y, lo que es más importante, de regeneración de la confianza del consumidor, una situación que afecta a la rentabilidad de todos los niveles de la industria”, apunta Javier García, experto en restauración de The NPD Group.