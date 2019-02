Mapfre pasa de contabilizar un negocio de 1.000 millones en Venezuela a sólo 7 en cuatro años

Antonio Huertas lo dijo muy claro este jueves: "Estamos y seguiremos estando en Venezuela". Sin duda, un mensaje directo que emite la aseguradora y con el que muestra un enorme compromiso con sus empleados. Pero lo cierto es que este acto de 'valentía' les puede costar mucho porque el país seguirá siendo todo un reto para el negocio, sobre todo porque las primas se han reducido exponencialmente en apenas cuatro años.

Mapfre celebraba en 2014 un negocio en Venezuela de 1.000 millones de euros en primas. Hoy se tienen que conformar con apenas solo 7, según datos financieros consultados por Vozpópuli. El motivo de esta caída no es otro que la hiperinflación que existe, que se ha llevado todo el valor por delante. Una vez se cambia a euro, la facturación es casi anecdótica. No obstante, no es el único país en el que la divisa les juega una mala pasada.

La aseguradora, actualmente la número uno en Venezuela, lleva presente desde hace más de 22 años y emplea a más de 500 personas. Su negocio se centra en autos hogares y empresas, sus puntos fuertes.

Año complicado

Más allá del deterioro de este negocio, Mapfre ha tenido un año muy complejo por el impacto de las divisas y por mayores provisiones. La entidad cerró el ejercicio con un beneficio neto de 528,9 millones de euros, un 24,5% menos que en 2017.

Mapfre cerró el 2018 con unos ingresos de 26.590 millones de euros, un 5% menos, en tanto que las primas se situaron en 22.537 millones de euros, un 4% menos, influidas también por el efecto de la depreciación de las divisas.

A pesar de estas cuentas, la aseguradora seguirá repartiendo dividendo a niveles similares a los de 2017. Esta vez será de 0,145 euros por acción. Los eventos catastróficos como huracanes y tormentas ocurridas en diferentes países han restado 97 millones al beneficio.

El consejo de administración de Mapfre ya está trabajando en el nuevo plan estratégico de 2019-2021, que comunicarán en la junta de accionistas del próximo mes de marzo.

Del plan no se ha adelantado mucho. Sólo han asegurado que una reducción de oficinas no está encima de la mesa. Preguntado sobre si la entidad estaría dispuesta a crecer a base de compras, Huertas afirmó que siempre miran todas las operaciones, y destacó que de momento están satisfechos de haber logrado la alianza con el Banco Santander y haber reforzado la que tenían con Bankia, cuya capilaridad les ayudará a vender más seguros.

Mapfre cuenta con un patrimonio neto de 9.198 millones de euros y con fondos propios de 7.994 millones

En Brasil, las primas se redujeron un 12,6%, hasta 3.972 millones de euros, mientras que en Latam Norte, que incluye México, la depreciación del peso y la ausencia de la póliza de Pemex redujeron el negocio un 26,1 % hasta los 1.309 millones de euros.

En Latam Sur, que incluye Argentina, Perú, Uruguay y Paraguay, las primas sumaron 1.606 millones de euros (-5,5 %), en tanto que en Norteamérica, bajaron un 4,1 % y se situaron en 2.425 millones por la depreciación del dólar y a la salida de varios estados.

En Eurasia, la facturación fue de 1.766 millones de euros, un 5,6 % menos, lastrada, sobre todo, por la depreciación de la lira turca.