La editora 'La Vanguardia' prepara un ERTE de tres meses para afrontar el coronavirus

El Grupo Godó, editor de La Vanguardia, ha comunicado este martes al comité de empresa que pondrá en marcha un expediente de suspensión de empleo (ERTE)con una duración estimada de tres meses para afrontar el impacto publicitario por la crisis del coronavirus.

Según fuentes consultadas por Vozpópuli, la compañía encabezada por conde de Godó todavía no ha definido todos los detalles del ERTE, que espera que no dure más de tres meses. Está previsto que afecte a todas las áreas de compañía (distribución, impresión, administración etc) y a todas las marcas, entre las que se encuentran Mundo Deportivo y RAC1, la emisora líder en Cataluña. Hace días, este diario ya adelantó que el ERTE era una de las medidas que barajaba la compañía.

A partir de ahora, las mismas fuentes explican que se abre un periodo de cinco días para poner en marcha una comisión negociadora para llegar a un acuerdo sobre los términos del ERTE. La decisión de Godó ha caído como una bomba en la plantilla, que no entiende cómo en un momento de gran demanda informativa como el actual se opta por una medida que implicará reducciones de jornada. Si hay un sector cuya actividad no ha descendido con la crisis sanitaria, ese es el de la prensa.

Otros medios afectados por ERTEs

Los ajustes que prepara Godó se suman al listado de medidas que han puesto los medios de comunicación para capear el temporal que ha provocado la Covid-19. Este martes, Unidad Editorial, editor de El Mundo, Expansión y Marca, también anunciaba que había muchas posibilidades de que la compañía tuviese que aprobar un ERTE. Otros medios, como por ejemplo la Cadena COPE, han preferido hablar de medidas en general sin precisar todavía cuáles serán.

La semana pasada ya anunció sus planes Vocento, que tiene previsto hacer un ERTE para reducir un 40% la jornada laboral de los trabajadores del área corporativa. Los sindicatos de la editora de ABC ya han manifestado su rechazo al recorte. Henneo también prevé hacer un ERTE y Ecoprensa, la editora de El Economista, se ha limitado a señalar que tendrán que tomar medidas, pero descarta el expediente de suspensión.

En el capítulo de las televisiones, Atresmedia es la única que de momento ha decidido hacer un recorte del 40% a sus directivos y negociar reducir el caché de sus presentadores estrella, como desveló este diario.