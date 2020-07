El Gobierno endurece su ley de juego y prohibirá los anuncios de apuestas hasta la madrugada

El Gobierno ha endurecido su ley de juego y, finalmente, solo permitirá la emisión de anuncios de apuestas de 1 a 5 de la madrugada, sin contemplar la excepción de los partidos que se celebren a partir de las 20 horas, uno de los puntos más polémicos del texto presentado en febrero. Así queda recogido en el borrador de Real Decreto consultado por Vozpópuli que envía este jueves a la Comisión Europea el ministerio que dirige Alberto Garzón; un borrador que incluye cambios notables respecto al de hace apenas 5 meses y que, según explican fuentes ministeriales, ha incluido modificaciones a partir de la experiencia vivida con las normas aprobadas durante el estado de alarma.

No obstante, y aunque los partidos de fútbol en directo, por ejemplo, no podrán emitir publicidad de apuestas, el borrador recoge que "cuando la difusión de los concursos se incluya en un programa cuya calificación por edades sea no recomendado para menores de dieciocho años únicamente podrán emitirse entre las 22:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente, siempre y cuando lo permita la legislación audiovisual. En este caso, la norma se refiere a los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) y la ONCE.

Entre los cambios del borrador de Garzón, destaca además que el Ejecutivo pretende prohibir el patrocinio en camisetas o equipaciones deportivas, un elemento que también se había permitido en el texto anterior. En esta línea, tampoco podrán realizarse actividades de patrocinio que consistan en la utilización del nombre, marca o denominación comercial de un operador para identificar a una instalación deportiva o a cualquier centro de entretenimiento ni realizarse actividades de patrocinio que impliquen sustituir o añadir al nombre de un equipo o competición deportiva o el nombre o la denominación comercial de un operador.

Asimismo, en el texto que este jueves se envía a la Comisión Europea para su examen el ministerio de Consumo señala que tampoco se permitirán las promociones de captación de clientes, más conocidas como bonos de bienvenida, cualesquiera sean las condiciones de promoción. En el borrador anterior, el Gobierno apostó por permitirlas siempre que la cuantía fuera menor a 100 euros.

El estado de alarma como prueba

"La experiencia vivida durante el estado de alarma y las medidas aplicadas en materia de publicidad del juego han puesto en evidencia los riesgos que implica la sobreexposición a la publicidad de apuestas y juegos de azar", insisten desde Consumo, que asegura que las medidas aprobadas durante estos meses (el veto a la publicidad de apuestas a finales de marzo) han supuesto "un alivio constatado para asociaciones de rehabilitados de ludopatía".

Según los planes del Gobierno, para velar por el cumplimiento de esta norma -que aún tiene que ser revisada en Europa- se creará una comisión mixta que integrará asociaciones de consumidores y usuarios.

Con todo, el texto volverá después a España, donde tendrá que pasar por el Consejo de Estado, y para ser aprobado más tarde en el Consejo de Ministros. Así las cosas, y aunque la previsión del Gobierno era que entrara en vigor antes de verano, no se espera que tome forma hasta después del periodo estival.