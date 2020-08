Los otros 'Frigo' que arrinconan el castellano en sus carteles en Cataluña

No falla: cada pocos meses, vuelve la polémica sobre la rotulación de los comercios en Cataluña. La última la ha protagonizado Frigo, propiedad del gigante Unilever, a raíz de una imagen de uno de sus carteles de helados compartida por varios internautas, en la que queda reflejado cómo se recogen los rótulos en catalán, alemán e inglés, pero ni rastro del castellano.

Una imagen que ha causado gran malestar en redes sociales, pero que respeta la ley catalana. Tanto es así que, como recoge la Generalitat en sus guías para comerciantes, "hay que colocar los rótulos de los comercios de acuerdo con la normativa vigente (art. 32 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística)". En Cataluña "la señalización y los carteles de información general de carácter fijo de los establecimientos abiertos al público deben ser redactados, como mínimo, en catalán".

En este sentido, y siguiendo esta norma, no rotular en catalán supone arriesgarse a ser multado por la Agencia Catalana del Consumo (ACA), pero nada se dice del castellano ni de su obligación de ser utilizado a la vez, por lo que esto es decisión última del comerciante.

Hola @frigo_helados, los que hablamos castellano en Cataluña no tenemos derecho a entender vuestra publicidad? #boicotfrigopic.twitter.com/0mHcSj9kAx — El Predicador (@predicador_el) August 11, 2020

¿Por qué entonces Frigo ha decidido no utilizarlo en la cartelería compartida en las redes? Preguntados por esta cuestión, fuentes oficiales de Unilever explican a Vozpópuli que la rotulación de la cartelería de Frigo en Cataluña "cumple con la legislación vigente obligatoria para todas las compañías que comercialicen sus productos en esta comunidad autónoma"; en este sentido, aseguran que "ponemos a disposición del cliente la posibilidad de tener el cartel en otro idioma, pudiendo encontrar cartelería en catalán y castellano en este territorio". Es decir, que, según la explicación de la compañía, habría sido decisión del comerciante y no de Frigo escoger esa cartelería y no otra que incluyera el castellano.

De Zara a Starbucks

El caso de Frigo, de hecho, no es aislado. Son varios los casos polémicos de grandes marcas que han utilizado solo el catalán para sus carteles en esta comunidad y que han sido sonados -sobre todo en redes- en los últimos años: desde Zara hasta Starbucks.

En este sentido, como uno de los ejemplos, en enero de 2018 se desató la polémica a raíz del tuit de Jordi Cañas (Ciudadanos), que denunciaba que una de las tiendas de la joya de la corona de Inditex rotulaba sus indicaciones solo en catalán e inglés. Tras las críticas, la compañía anunció su rectificación e incluyó el castellano en esta cartelería.

Para @ZARA en Puerta del Ángel de @barcelona_cat los castellanoparlantes no necesitamos indicaciones comerciales, evitando rotular en uno de los idiomas oficiales en Cataluña. ¿Es una cuestión puntual o una norma en la empresa? Agradecería respuesta del CM de @ZARA . pic.twitter.com/WEs1czPuOO — Jordi Cañas (@jordi_canyas) January 2, 2018

Mismas críticas despertó pocas semanas antes la cadena de cafeterías Starbucks, por un caso similar en el que la rotulación se recogía solo en catalán e inglés. En ese caso, la compañía justificó que estaba rotulado en catalán "por ser el idioma oficial de Cataluña".