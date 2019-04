Western Gate, propietario del 2% de DIA, anuncia su rechazo a la oferta de Fridman

Western Gate tampoco acudirá a la OPA de Fridman. El fondo de Luís Amaral y propietario del 2% del grupo de distribución, considera que el precio de 0,67 euros por acción no refleja adecuadamente el valor de la compañía y, por tanto, confirma que no venderá sus acciones.

El fondo de Amaral matiza en su comunicado que el éxito de la oferta y la consiguiente ampliación de capital constituyen una opción para que DIA recupere su credibilidad y solidez financiera y espera trabajar de forma constructiva con LetterOne para contribuir al cambio de rumbo de la compañía.

"En caso de que la oferta fracase, el equipo directivo estará obligado a encontrar una solución que fortalezca la marca, cuya presencia ya es internacional, y, lo que es más importante, proteja a los 44.000 empleados de la compañía", explica.

Alerta en clientes y empleados

Western Gate considera que la falta de claridad de LetterOne sobre el futuro de la compañía está produciendo un efecto negativo en todas las partes interesadas y contribuye al deterioro de la compañía. Con los clientes, aún debe establecerse un modelo de negocio bien definido, así como una propuesta de valor añadido. "Las noticias negativas generan un ambiente desfavorable para las ventas", alerta.

En este sentido, protesta que la única información que ha recibido el mercado en relación con las operaciones de DIA es la cifra provisional caída de las ventas del 4,3% en términos comparables para el primer trimestre de 2019. "No se trata de una comparación justa, dado que el primer trimestre del año pasado incluía el periodo de Semana Santa, que tiene un efecto significativo sobre las venta", explica.

Nosotros opinamos que la compañía tiene un valor muy superior"

Para el dueño del 2% de DIA también es preocupante que no exista un acuerdo con la banca. También pone el foco en la situación de los empleados. "LetterOne ha declarado que no espera que los despidos afecten a un número de empleados superior a la cifra facilitada anteriormente por la compañía. Si bien esto arroja algo de claridad, no se ha producido una confirmación oficial", reivindica el fondo.

El fondo considera que los empleados estarán más preocupados por su futuro, que en centrarse en prestar servicio a los clientes. Para los accionistas no consideran que la situación sea mejor. "Se espera que los accionistas acepten la oferta, por lo que recibirán únicamente 0,67 euros por acción, mientras que nosotros opinamos que la compañía tiene un valor muy superior", concluye el family office de Luis Amaral.