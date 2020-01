Si navegas por la web de Satisfayer tus gustos sexuales acabarán en Facebook

Si tienes un Satisfyer o te has interesado alguna vez por uno de estos dispositivos es posible que tus preferencias sexuales se encuentren en posesión de Facebook. El motivo es que la página web del que sin duda ha sido uno de los juguetes tecnológicos del año envía datosde quienes navegan por su web a la red social.

Lo hace a través de componentes de Facebook integrados en el diseño de la página. "Si visita nuestro sitio web su navegador de Internet se conecta a los servidores de la red social Facebook. A través de esta conexión, el contenido se transmite al navegador de Internet utilizado por usted a través de Facebook. La red social Facebook recibe la información que usted ha visitado en nuestro sitio web", explica la sección de Política de Privacidad publicada por la empresa alemana Triple A Marketing GmbH en su página de Internet, a través de la cual comercializa diferentes productos de corte sexual.

La página explica también cómo evitar que estos datos acaben en manos de Facebook. "La única forma de no causar o rechazar esta transferencia de datos es cerrar su cuenta personal en la red social Facebook haciendo clic en el botón 'Cerrar sesión' debajo del menú 'Cuenta' antes de acceder a nuestro sitio web", detalla. Es decir, para que los datos del usuario no acaben en Facebook hay que desconectarse previamente de la misma, cerrando sesión. El problema de esto es que la mayoría de los usuarios de la plataforma tienen por defecto la cuenta activada cuando se conectan tanto desde el teléfono móvil como desde el ordenador. Por no hablar de que para conocer la forma de evitarlo hay que entrar en la web de Satisfyer y consultar la sección de Política de Privacidad.

En función de la navegación realizada por los usuarios, Facebook podría conocer si está ante hombres, mujeres o frente a alguien con una relación de pareja, así como sus preferencias sexuales

"Siendo una empresa alemana, está sujeta al RGPD. Y no parece que cumpla las obligaciones de pedir el consentimiento de forma expresa y específica para ceder los datos de los visitantes de su web a Facebook. Lo cual es más grave porque estamos hablando de 'categorías especiales de datos', como son los referidos a la vida sexual de las personas. Recordemos que no sirve como consentimiento la mera inacción o el silencio, sino que debe hacerse una declaración o un acto claro e inequívoco que demuestre que se da un consentimiento libre e informado", asegura Borja Adsuara, experto en derecho, estrategia y comunicación digital.

El diseño de la página web de Satisfyer permite hacer un perfilado de los usuarios que visitan este sitio de Internet. "Mientras se mantenga la cuenta de Facebook abierta, la empresa recibe las páginas que se visitan y se puede realizar un perfilado que va mucho más allá de los datos que se facilitan a la red social de manera consciente. Es por ello que el titular de la página debe tener en cuenta las consecuencias y la información que transmite", destaca Sergio Carrasco Mayans, abogado especializado en nuevas tecnologías de Faseconsulting.

¿Qué datos puede tener Facebook?

En función de la navegación de los usuarios, Facebook podría saber si está ante hombres, mujeres o frente a alguien con una relación de pareja, así como sus preferencias sexuales, dado que la web de Satisfyer cuenta con tres menús a tal efecto (Satisfyer para hombres, Satisfyer para mujeres y Satisfyer para parejas).

"Lo que se ha detectado es un ejemplo de lo delicado que puede ser el concepto de 'mejora de experiencia del usuario'. Con esta excusa, lo que parece que hace la empresa es enviar los datos personales del visitante (identifica su cuenta del navegador) a las redes sociales cuando este tiene su perfil abierto y navega por la página. Se debería avisar con una ventana emergente de que esa información se va a enviar a Facebook; el hecho de navegar por una web no autoriza a las empresas a enviar a otras corporaciones ese tipo de datos, no es necesario para prestar el servicio. Así, el usuario de este tipo de webs no está exento de riesgos, porque su comportamiento online no parece estar debidamente anonimizado", explica Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas.

En cuanto a la gestión de los datos, Triple A Marketing GmbH remite a la Política de Privacidad de Facebook para saberlo. "La información sobre cuándo la red social Facebook recopila los datos y con qué propósito, cómo se tratan o utilizan los datos y qué derechos y oportunidades tiene para cambiar la configuración de la red social Facebook, puede encontrarla en la Política de Privacidad de la red social".