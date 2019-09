Phone House cerrará medio centenar de tiendas

Phone House cerrará medio centenar de sus tiendas distribuidas por todo el territorio español, tal y como se está comunicando a sus empleados.

Sin embargo, fuentes oficiales de la compañía explican a este medio que aunque la situación de mercado es de caída generalizada no hay un plan específico de cierre. "Se cierran tiendas que no son rentables y se abren otras nuevas. Este mes, por ejemplo, hemos clausurado tres y abierto dos. De aquí a final de año tenemos en previsión cuatro cierres más. No tenemos un plan específico. Es el contexto de operativa habitual. Estamos compensando el mal comportamiento en las ventas de móviles del sector con Smarthouse, proyecto a través del cual comercializamos servicios de telecomunicaciones y energía", explican a este medio desde Dominion, propietaria de Phone House.

Sin embargo, empleados de Phone House consultados por este medio aseguran que se han mantenido reuniones para informarles "del cierre de unas cincuenta tiendas por toda España". En total, la cadena cuenta con 480 establecimientos distribuidos por todo el país.

La compañía cosechó unas pérdidas de 7,7 millones de euros durante el ejercicio correspondiente a 2017. En 2018 ganó 4,7 millones de euros

Las tiendas que serán clausuradas por Dominion, propietaria de la cadena, serán presumiblemente propias. Los establecimientos franquiciados seguirán operando con normalidad, dado que están funcionando mejor en términos de rentabilidad.

Se trata de una medida que afectará a los 1.889 trabajadores que la compañía declaró tener en plantilla en 2018, tal y como ha podido consultar este medio a través de Insight View, plataforma que dispone de las cuentas de Phone House publicadas.

El número de empleados por tienda está entre los 4 y los 8, dependiendo de las dimensiones de cada establecimiento. De esta forma, los cierres podrían afectar a entre 200 y 400 empleados de la plantilla.

Resultados económicos

La compañía cosechó unas pérdidas de 7,7 millones de euros durante el ejercicio correspondiente a 2017. Fuentes del mercado aludieron en su día a la fuerte competencia como motivo de estos malos resultados.

Sin embargo un año después, en 2018, Phone House revirtió la situación, logrando unas ganancias de 4,7 millones de euros.

Este año, según fuentes consultadas por este diario, es posible que los resultados no sean todo lo buenos que Phone House desearía.