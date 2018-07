Javier Tebas: “Luis Rubiales será imputado por el caso Soule”

Un juicio celebrado en Valencia el mes pasado por una demanda presentada por Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), contra Cayetano Martínez de Irujo, en la que se interpusieron dos acciones de protección del derecho al honor e imagen, revela las fuertes tensiones que se mantienen entre los altos estamentos del fútbol español tras la detención hace un año de Ángel María Villar.

El presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas, manifestó su opinión en ese juicio –a cuyas sesiones ha accedido este diario- sobre que Luis Rubiales será investigado (imputado) en el caso de corrupción que investiga la Audiencia Nacional a raíz de la conocida como Operación Soule, que el pasado año llevó al expresidente de la RFEF, Ángel María Villar, y a su hijo Gorka a prisión. La imputación de Rubiales podría suponer su salida de la presidencia de la RFEF.

En dicho juicio fueron llamados a declarar como testigos Javier Tebas y Miguel Cardenal, ex presidente del Consejo Superior de Deportes, entre otras personas. La defensa de Martínez de Irujo pretendía argumentar que su cliente no atentó al honor de Rubiales cuando dijo, en programas de televisión, con motivo de la Operación Soule, que el actual presidente de la RFEF era el "delfín de Villar" o uno de los nombres de "una mafia organizada que ahora se ha demostrado que es criminal", además de los de Ángel María Villar y Rafael Cortés Elvira (ex Secretario de Estado del Deporte).

"Lo he dicho muchas veces y se lo he dicho a él, Rubiales no está capacitado para presidir la RFEF"

El presidente de La Liga, Javier Tebas, dijo durante el juicio celebrado en Valencia que conocía a Rubiales desde que este era jugador del Levante, y corroboró que podía ser considerado efectivamente como ‘delfín de Villar’. "Yo creo que Rubiales ha intentado engañar a los futbolistas españoles" declaró cuando se le preguntó su opinión sobre la huelga organizada por Rubiales en el año 2015 siendo este presidente del sindicato de futbolistas, y que, en una decisión inédita, la Audiencia Nacional impidió.

La Liga está personada como acusación particular en el caso de la Operación Soule, y Tebas, abogado, lo conoce a la perfección. "Yo ya denuncié casos similares en un juzgado de instrucción de Madrid en 2004 o 2005, la instalación de una red clientelar en la Real Federación", indicó en el juicio celebrado en Valencia. Tebas no tuvo ningún problema durante su declaración en comentar que consideraba que Rubiales no está capacitado para presidir la RFEF: "Lo he dicho muchas veces y se lo he dicho a él", dijo.

"Le consta que Rubiales no está investigado en el caso Soule", afirmó el abogado de Rubiales a Tebas tratando de alejar sobre su cliente cualquier sombra de duda. Pero el presidente de la Liga fue rotundo: "Ya estará", respondió. Rubiales "era miembro de la Junta Directiva de la RFEF, y muchos de los hechos que ahí se acusan hay acción u omisión de los miembros de la Junta. Se lo he dicho a todos los clubes de fútbol, tened cuidado porque en Derecho hoy no solo es hacer un acto, también el acto de omisión, es mi opinión personal", dijo.

La Liga se ha personado en el caso Soule y esperará al desarrollo de las investigaciones para pedir o no la imputación de Rubiales

Tebas aclaró que La Liga no ha presentado un escrito solicitando que Rubiales en el caso Soule sea imputado, a preguntas del Ministerio Fiscal, pero apuntó que se está "esperando a las investigaciones".

Clientelismo en la RFEF

Ángel María Villar fue detenido en su casa por agentes de la Guardia Civil el 18 de julio de 2017 en el marco de la Operación Soule contra la corrupción, ordenada por la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. También fue detenido Gorka Villar y otros directivos de la federación, como Juan Padrón, exvicepresidente económico. Unas semanas después, el 1 de agosto, Villar y su hijo salieron de la prisión de Soto del Real tras pagar las fianzas de 300.000 y 150.000 euros impuestas por el juez Santiago Pedraz.

El juez sostiene que, al menos desde 2009, Villar estableció un "clientelismo tanto en la contratación del personal, que recae fundamentalmente en familiares, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios a empresas vinculadas, bien directamente bien a través de familiares".

El pasado 18 de mayo Luis Rubiales fue elegido presidente de la RFEF hasta el año 2020 imponiéndose al otro candidato, José Luis Larrea, quien contaba con el apoyo de Javier Tebas.