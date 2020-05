El Gobierno inicia la cuarentena para viajeros y complica el mes de junio para el turismo

Este viernes 15 de mayo entra en vigor la orden ministerial de Sanidad que impone una cuarentena obligatoria a todos los viajeros que lleguen a España, sean extranjeros o ciudadanos de nacionalidad española que regresen al país, mientras dure el estado de alarma. Esto complica aún más el futuro del sector turístico, con el Gobierno inmerso en unas intensas negociaciones para extender el estado de alarma hasta finales de junio, cuando se hayan cumplido todas las fases del proceso de 'desescalada'.

Este viernes el Ministerio de Sanidad ha enviado a la Agencia Española de Seguridad Aérea un modelo de ficha de datos que se ha distribuido entre las compañías aéreas para que sean completadas por los pasajeros. En ese documento deberán plasmar sus datos e identificar el lugar en el que van a realizar la cuarentena. La documentación incluye además una pequeña encuesta epidemiológica. A su llegada a España, los pasajeros deberán entregar este documento.

Además, el Ministerio ha emitido una instrucción mediante la que establece controles sanitarios a la llegada de los viajeros, entre ellos, la toma de temperatura. Durante este periodo, "deberán permanecer en su domicilio o alojamiento", limitando sus desplazamientos a la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; o causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

Sanidad recuerda que "esta medida se aplicará durante todo el periodo de prórroga del Estado de Alarma y las autoridades sanitarias podrán contactar con las personas en cuarentena para realizar su seguimiento". Según consta en la orden, sólo quedan exceptuados de esta medida los trabajadores trasfronterizos, transportistas y las tripulaciones, así como los profesionales sanitarios que se dirijan a ejercer su actividad laboral, siempre que no hayan estado en contacto con personas diagnosticadas de la covid-19.

A la cuarentena obligada de viajeros mientras dure el estado de alarma se suman otras restricciones a los viajeros, como la medida aprobada esta semana por Transportes de cerrar las fronteras aéreas y marítimas a los ciudadanos de la UE -salvo a españoles, residentes o trabajadores fronterizos- hasta el 24 de mayo y a aquellos fuera de la UE hasta el 15 de junio.

El turismo ya da por perdido junio

El sector turístico ya da por perdido el mes de junio. Apenas el 2% de los hoteles tiene previsto abrir en las próximas semanas o meses, mientras no se permita que los españoles salgan de sus provincias y se desplacen libremente hasta que no se superen todas las fases. Una medida que no está prevista hasta, al menos, finales de junio.

Algunas de las principales cadenas españolas como Barceló confesaban hace días a este medio que no se planteaban abrir ningún hotel en mayo y esto continuará así mientras haya restricciones en los desplazamientos. "Por ahora no abrimos hoteles porque no es factible, no tiene sentido si la gente no puede viajar, así que la fecha es una incógnita. Las nuevas medidas no cambian las cosas. Nosotros abrimos hoteles, no hospitales", aseguran desde la citada compañía.

Además, las aerolíneas que más pasajeros mueven en los aeropuertos españoles tampoco tienen prevista su vuelta hasta julio. Esta misma semana la aerolínea irlandesa Ryanair, número uno en número de pasajeros en España, ha informado de que operará sólo el 40% de su programa de vuelos habitual este verano y lo hará a partir del próximo 1 de julio, no antes.

El grupo IAG -que engloba a Iberia y Vueling- ya anunció hace semanas que está planificando un "retorno considerable de sus operaciones en julio, con una reducción total de la capacidad de transporte de pasajeros de en torno al 50% en 2020, aunque estos planes están sujetos a una gran incertidumbre y dependen del levantamiento de las medidas de confinamiento y las restricciones a los viajes". De momento, estas aerolíneas apenas operan unos pocos vuelos para mantener la conectividad aérea en Europa y España.

Las agencias de viajes también verán golpeado su negocio con las nuevas medidas del Gobierno, pues "más de la mitad de los turistas que entran en el país lo hacen a través de intermediarios", contratando algunos servicios en las agencias españolas. El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, en conversaciones con este medio, califica la situación de "catastrófica", pues las nuevas restricciones del Gobierno a los turistas "complican y retrasan los plazos de vuelta a la actividad".