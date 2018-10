CaixaBank estudió aplicar provisiones tras la sentencia del Supremo

El consejo de administración de CaixaBank estudió junto con los auditores la posibilidad de aplicar provisiones en las cuentas del tercer trimestre del ejercicio a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que decretaba que era la banca quien debía hacerse cargo del impuesto de las hipotecas.

Así lo ha revelado el director ejecutivo de intervención, control de gestión y capital de CaixaBank, Matthias Bulach, durante la rueda de prensa celebrada este viernes con motivo de la presentación de los resultados correspondientes a los nueve primeros meses del año, que han arrojado un beneficio de 1.768 millones, un 18,8% más que un año antes.

Bulach ha explicado que la entidad podría haber realizado provisiones por esta cuestión antes de aprobar ayer las cuentas del tercer trimestre a pesar de que la sentencia se haya producido en octubre, ya que se trata de un acontecimiento económico cuyo impacto puede ser relevante.

No obstante, ha indicado que "dada la incertidumbre actual" no hacía falta provisionar por el momento. "Si no hay una salida de fondos probable, no es necesario hacer una previsión contable al respecto", ha puntualizado Bulach.

"Hemos cumplido la ley"

En este sentido, el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, ha defendido que las entidades han cumplido con el reglamento aplicable respecto al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en todo momento, por lo que la expectativa de la entidad es no realizar "provisión alguna" por este tema.

"No debemos tener perjuicio por ese tema, aunque obviamente no tenemos una bola de cristal, no sabemos lo que se dirá en el futuro", ha espetado.

Respecto a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que anunció este miércoles que el Gobierno prepara cambios normativos para penalizar a los bancos que insisten en acudir a la vía judicial y en alargar el proceso con recursos en casos de cláusulas abusivas, Gortázar ha asegurado que no se trata de dilatar procedimientos judiciales, "sino de defender que quien no ha hecho nada mal no tiene que ser penalizado por ello".