Bestinver lanzará un fondo de renta fija a "muy corto plazo" a petición de sus clientes

Bestinver ha dado un vuelco de 180 grados a su estrategia de renta fija. Prueba de ello es el nuevo fondo que quieren lanzar. El director de Bestinver, Gustavo Trillo, ha explicado durante la conferencia anual con accionistas que la gestora va a sacar al mercado un fondo de renta fija a "muy corto plazo", que será casi más para "guardar" dinero, que para "invertir", en el que se podrá sacar el capital en semanas o meses.

La llegada a la gestora de Joaquín Álvarez-Borrás y Eduardo Roque está transformando completamente la estrategia que tenían en renta fija. Trillo también ha adelantado que el fondo de renta fija también sufrirá ciertos cambios para hacerlo "más flexible" para poder obtener oportunidades, aunque ha destacado que en la actualidad esto es poco posible. No obstante, ha matizado que este era un movimiento que se tenía que hacer.

Durante la presentación, Trillo ha dejado claro que al intención de la gestora es seguir creciendo en clientes y captación de activos. Además, el gestor estrella, Beltrán de la Lastra, ha sacado pecho de sus cifras y ha subrayado que Bestinver cuenta con el mejor equipo gestor que existe ahora en España.

Por otra parte, Trillo también ha explicado que el fondo Bestinfond no tendrá ya un peso forzado en renta variable española y portuguesa. En este sentido, Trillo ha dicho que ahora los gestores tendrán la oportunidad de incluir más valores internacionales sin importar el peso de los valores ibéricos.

Cartera Iberia

La cartera ibérica de Bestinver se centra principalmente en cuatro sectores: industrial, financiero, consumo y medios y comunicación. Cuenta con una liquidez del 13,7% que les permite realizar inversiones en momentos de grandes oportunidades, como fue el caso de ACS.

Dentro del sector financiero apuesta por Bankia (33%), CaixaBank (3,3%) y Unicaja (5,8%). En el industrial, que es donde mayor exposición tiene, se encuentra Semapa como el valor que mayor exposición tiene, de un 8,2%. A este le siguen Elecnor (6%) y Siemens Gamesa (5,3%).

En la cartera internacional, también han aprovechado los recortes de marzo para aumentar su posición en la compañía Just Eat, lo "más cercano a una tecnológica" que tienen en cartera. Durante la presentación de sus últimos resultados, la compañía aprovechó la ocasión para anunciar una inversión adicional en los servicio de delivery (entregas). Una medida que los mercados no vieron con buenos ojos. No obstante, De la lastra ha asegurado que ese fue el motivo por el que decidieron aumentar su posición en la compañía.