Álvaro Aresti se convierte en nuevo presidente de Distrito Castellana Norte

Distrito Castellana Norte (DCN) ha nombrado este jueves a Álvaro Aresti como nuevo presidente de la empresa, un directivo con una trayectoria profesional de más de tres décadas en el BBVA.

El nuevo presidente sustituye en el cargo a Antonio Béjar,que fue cesado como máximo responsable de la compañía el pasado 26 de julio.

Según ha informado DCN en un comunicado, la designación de Aresti se produce tras la aprobación por unanimidad del proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte por parte del Pleno municipal, algo que supone una "nueva etapa" para la empresa "que se refuerza con este nombramiento".

Trayectoria profesional

Álvaro Aresti cuenta con una trayectoria profesional de más de tres décadas en BBVA, donde hasta mayo de 2019 era responsable de Global Client Coverage & Corporate Finance, en el área de banca mayorista, Corporate & Investment Banking (CIB).

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tiene el título 'Certified European Financial Analyst' por IEAF (European Federation of Financial Analysts).

La empresa promotora de Madrid Nuevo Norte recuerda que el proyecto urbanístico supondrá la construcción de 10.500 nuevas viviendas (el 20% de ellas con algún tipo de protección) y un centro de negocios con más de un millón de metros cuadrados de oficinas de "última generación".

A ello se sumará una "renovada estación de Chamartín. "Esta actuación contribuirá de forma decisiva a situar la capital de España entre las ciudades más vanguardistas y sostenibles de Europa, mejorando la calidad de vida de millones de personas", asegura la compañía.

Cifras del proyecto

La previsión es que las obras de urbanización arranquen a finales de 2020 (fase que deberá estar concluida en 2028) en una remodelación que tiene un plazo previsto de ejecución de 24 años, según informó recientemente el Ayuntamiento.

Se establece un gasto para las administraciones públicas en su conjunto, de 2.452 millones de euros y unos ingresos de 3.762 millones, lo que representa un saldo a favor de las administraciones de 1.310 millones de euros.

Por otro lado, durante la construcción se generarán 63.000 empleos directos, 31.000 indirectos y 23.000 inducidos, lo que representa un empleo total estimado durante la fase de construcción, de 117.792 empleos.

Una vez concluido, y en el funcionamiento cotidiano del ámbito, se considera que se generan 94.050 empleos en la zona con una población de 27.441 habitantes, por lo que será un ámbito utilizado por 121.491 personas de forma habitual.