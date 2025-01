“Aquí hay tema”: el vídeo de Rocío Osorno y Coco Robatto (Vox) juntos que ha provocado los rumores de reconciliación

Rocío Osorno ha compartido dos vídeos en sus redes sociales que han provocado los rumores de una posible reconciliación con su exmarido, Coco Robatto, diputado de Vox, del que se separó en diciembre de 2020, al año y medio de su boda, y tras tener dos hijos en común: Jacobo y Luis.

Especialmente, uno de los vídeos es el que se ha hecho viral y el que está siendo más comentando. En él se pueden ver miradas cómplices entre ellos y al final del vídeo, el político, que pertenece a la formación liderada por Santaigo Abascal, levanta en brazos a su exmujer. Incluso, las propias amigas de Rocío Osorno, se han percatado de que entre ellos siguen saltando chispas. Teresa Bass, íntima amiga de Rocío, ha comentado: “A ver si volvéis ya”, Violeta Mangriñán ha puesto: “Aquí hay tema pero vamos” y la mujer de David Bisbal, Rosanna Zanetti, ha escrito: “Aquí hay amor o soy yo, que soy una romántica”.

En el mencionado vídeo, se puede leer que Rocío Osorno ha escrito: “Divorciados también podemos seguir tirando fotos”. De fondo, la ex mujer de Robatto ha escogido la canción ‘DtMF’ de Bad Bunny cuya letra no ha pasado desapercibida para los usuarios. “Y tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos...”. Una letra que más de uno ha interpretado como toda una declaración de intenciones. Como título para el post, la influencer ha escrito: “Todo en esta vida tiene solución salvo una...”.

La publicación de Rocío Osorno con su exmarido, de Vox, ha revolucionado las redes sociales. Como se puede ver, otras fans de la influencer también han escrito comentarios en los que han expresado su deseo porque Rocío Osorno y Coco Robatto vuelvan a estar juntos. “Lo que todas estamos esperando...”, “Por Dios Santo!! Volved ya!!!”, “Estoy sentada, esperando que volváis”; Aquí hay amor”, “Esas miradas lo dicen todo...” o “Necesito que volváis, saltan chispas y me encantáis los dos Mucho!!!”.

En el otro vídeo que ha publicado, se puede ver a Rocío Osorno y Coco Robatto con sus dos hijos. Los cuatro van vestidos parecidos y totalmente conjuntados con camisas de cuadros en tonos marrones, al igual que los pantalones. En el vídeo ha escrito: "En familia hacemos buen match", mientras suena la canción 'Shaggy', de Angel. En el post de la publicación se puede leer: “La familia siempre es lo primero”.

Rocío Osorno y Coco Robatto provocan rumores de reconciliación

Así anunciaron su divorcio Rocío Osorno y Coco Robatto

El 31 de diciembre de 2020, Rocío Osorno acabó el año anunciando su separación con su marido, Coco Robatto: "Quiero terminar el año siendo 100% sincera con vosotros ya que habéis sido partícipes de todo lo que ha ocurrido en mi vida en estos últimos años y entiendo que me preguntéis por el tema. Prefiero ser yo quien lo cuente antes de que empiecen a circular rumores de todo tipo (ya sabemos cómo son las redes sociales). Coco y yo ya no estamos juntos", comunicó.

Después, la sevillana explicó el motivo de su sepración: "Ha sido una decisión tomada por ambas partes. Estos últimos meses hemos tenido muchas discusiones ya que somos personas muy diferentes de forma de pensar y eso, al final, va mermando una relación hasta llegar a este punto". Osorno explicó que ella se encontraba bien a pesar de la dura decisión. "Para los que os preocupáis por mí, estoy bien, muy tranquila, tengo la cabeza en mis hijos y en mi trabajo (que no es poco). Y ya os digo que no ha sido una ruptura traumática ni por otros motivos que no sean los que os he contado".

Para finalizar, Rocío Osorno señaló: "Ya sabéis que en estos temas matrimoniales, cuando hay niños en medio, es mejor no contar mucho, pero al menos quería aclarar la situación para evitar que se saquen conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad".

Por su parte, el político de Vox, Coco Robatto, también se pronunció tras anunciar su exmujer la separación. "Esto es lo único que comentaré de mi vida personal. Rocío es la madre de mis hijos, una bellísima persona, luchadora, fuerte, íntegra y noble. Nunca jamás diré una mala palabra de ella".